Sabino Aguad gerente general del elenco de Independencia no se guardó nada tras el revés que los deja al borde del descenso, y su discurso apunta directamente a las decisiones arbitrales que, según él, inclinaron la balanza en su contra. En la dura derota de Unión Española ante Limache en Quillota.

En declaración a Independencia Hispana, Aguad no sólo criticó la actuación del juez Diego Flores, sino también la gestión del VAR en dos jugadas clave del encuentro. Una nueva polémica que pone tensión en el cierre del campeonato, cuando Unión lucha por mantenerse con vida en el Campeonato Nacional.

🔴 “Claramente fuimos perjudicados”: El descargo de Aguad contra el arbitraje

Sabino Aguad no tuvo filtro al analizar el arbitraje del duelo ante Limache. A su juicio, las decisiones del juez Diego Flores condicionaron el resultado y los dejaron sin respuesta. “El codazo de Aguirre era roja sin discusión. En la de Tamayo, al menos debieron llamar al VAR”, señaló el directivo, añadiendo que ambas situaciones fueron determinantes.

Además, Aguad dejó claro que para él, tanto el árbitro como el VAR operaron en favor de los Tomateros. “No llamaron al VAR en una jugada clave, y en la otra sí. Nos parece que actuaron más cargados hacia Limache que hacia nosotros”, denunció.

⚠️ Unión Española al límite: qué dijo Aguad sobre lo que viene

Consultado por eventuales reclamos, el gerente fue enfático: “¿De qué sirve si ya perdimos el partido?”. Aun así, confirmó que apelarán la expulsión de Tamayo. Más allá de eso, Aguad insistió en que Unión todavía tiene esperanza: “Quedan dos partidos y hay que ganarlos. Vamos a luchar hasta el final”.

Pese a los duros momentos, el mensaje del club es claro: no se rendirán. Unión Española se juega la permanencia y cada punto será oro en las fechas que quedan.

🗓️ ¿Qué partidos le quedan a Unión Española?

Por la fecha 29 del Campeonato Nacional, los Hispanos recibirán a O’Higgins en Santa Laura, el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y en la última jornada, irán hasta el puerto pirata para medirse ante el Campeón, Coquimbo Unido.