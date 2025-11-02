Tal pintoresco como excéntrico, el experimentado Diego Sánchez festejó con todo el título conseguido con Coquimbo Unido este domingo que los levanta como el flamante campeón del fútbol chileno, además de referirse a una apuesta que deberá cumplir a causa de este mismo hito.

Y es que tras vencer a Unión La Calera y alzar el trofeo de campeón con Coquimbo, el Mono Sánchez entregó primero sus impresiones y luego sorprendió al dar a conocer que pondrá fin a una cábala que utilizó en esta recta final de la temporada.

🟡⚫🤣 Cómo se divierten los muchachos



Diego Sánchez y Sebastián Galani disfrutan del título de Coquimbo Unido en la #LigaDePrimera 2025. La unión del grupo es fundamental y sus declaraciones son un claro ejemplo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 3, 2025

😳 El Mono Sánchez le dice adiós a una cábala tras el título del pirata

Una vez terminado el partido ante La Calera y rodeado aún de emociones junto a sus compañero, el experimentado Mono Sánchez reveló una cábala que llevó a cabo en este tramo final del Campeonato, a la que le pondrá fin consumado el título junto a Coquimbo.

Esta hace referencia a su color verde de cabello que exhibió en estos últimos partidos con el Barbón, cabellera que tuvo más de un color a lo largo del año.

“Sí, hoy se acaba la cábala. Me cortó el pelo. Se va el pelo en un rato más“, confesó el guardameta a ras de cancha.

El Mono volverá a cambiar radicalmente de look tras el título con el Barbón/ © Photoport

📊 Los números del Mono Sánchez con Coquimbo este 2025