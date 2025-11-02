Tal pintoresco como excéntrico, el experimentado Diego Sánchez festejó con todo el título conseguido con Coquimbo Unido este domingo que los levanta como el flamante campeón del fútbol chileno, además de referirse a una apuesta que deberá cumplir a causa de este mismo hito.
Y es que tras vencer a Unión La Calera y alzar el trofeo de campeón con Coquimbo, el Mono Sánchez entregó primero sus impresiones y luego sorprendió al dar a conocer que pondrá fin a una cábala que utilizó en esta recta final de la temporada.
😳 El Mono Sánchez le dice adiós a una cábala tras el título del pirata
Una vez terminado el partido ante La Calera y rodeado aún de emociones junto a sus compañero, el experimentado Mono Sánchez reveló una cábala que llevó a cabo en este tramo final del Campeonato, a la que le pondrá fin consumado el título junto a Coquimbo.
Esta hace referencia a su color verde de cabello que exhibió en estos últimos partidos con el Barbón, cabellera que tuvo más de un color a lo largo del año.
“Sí, hoy se acaba la cábala. Me cortó el pelo. Se va el pelo en un rato más“, confesó el guardameta a ras de cancha.
📊 Los números del Mono Sánchez con Coquimbo este 2025
- Partidos jugados: 35
- Goles en contra: 24
- Partidos imbatido: 18
- Minutos jugados: 3.150′