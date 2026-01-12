Benjamín Gazzolo volvió a ser protagonista del mercado de pases del fútbol chileno con su traspaso a Coquimbo Unido, actual campeón nacional. La noticia genera expectativas en los hinchas piratas y en quienes siguen los movimientos de los clubes del norte. La llegada del zaguero de 28 años, reconocido por su solidez y recorrido en el profesionalismo chileno, marca uno de los movimientos más comentados en estas primeras semanas de traspasos.

El formado en Unión San Felipe finalizó su contrato con Huachipato y quedó con el pase en su poder, por lo que llega libre al Campeón Pirata.

🛡️ El rol de Benjamín Gazzolo en la defensa campeona del norte

Benjamín Gazzolo, con pasado en Huachipato, se transformó en referencia defensiva del fútbol chileno tras pasar más de 150 partidos oficiales con el club Acerero. Su salida representa un giro importante para un equipo que salió campeón y ahora refuerza su columna vertebral.

Su paso por Huachipato incluyó la cosecha del título de la Copa Chile 2025, competencia donde fue pieza clave en la zaga, tanto en anticipación como en juego con balón. Ese rendimiento fue determinante para que Coquimbo apostara por él como nueva carta fuerte defensiva.

La llegada del ex Huachipato también fortalece una defensiva que busca sostener el protagonismo en el próximo Campeonato Nacional, tras coronarse campeón el año pasado.

⚽ El impacto del fichaje de Gazzolo en Coquimbo para la nueva temporada

La contratación de Gazzolo no es aislada: Coquimbo Unido ya oficializó varios nombres importantes en su refuerzo de plantilla, incluyendo figuras con recorrido internacional y experiencias diversas. Este movimiento llega en paralelo con la presentación del nuevo entrenador Hernán Caputto, quien asumirá el desafío de mantener al equipo al tope del fútbol chileno.

Los refuerzos anteriores, como Lucas Pratto, Pablo Rodríguez, Luis Riveros, Guido Vadalá y Matías Fracchia, apuntan a un proyecto ambicioso que mezcla experiencia y proyección, con Gazzolo como aporte de solidez defensiva.

— Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 12, 2026

📊 El proyecto pirata y lo que viene con Gazzolo

Con una base campeona y jugadores con paso por selecciones y grandes clubes, Coquimbo Unido pretende consolidarse no sólo en el torneo local, sino también en competencias internacionales como la Copa Libertadores.

La llegada de Gazzolo se interpreta como una declaración de intenciones: mantener un bloque fuerte, competitivo y capaz de sostener resultados a lo largo de la temporada. Su experiencia y liderazgo en la última Copa Chile son activos clave para el plantel.