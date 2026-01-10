Coquimbo Unido sigue perdiendo piezas fundamentales a pocos meses de disputar la Copa Libertadores. Ahora, uno de los defensores más destacados del Campeonato Nacional toma un nuevo rumbo y deja un vacío difícil de llenar en la zaga del campeón chileno.

La fuga de talento parece no tener freno en el cuadro aurinegro. A las ya confirmadas partidas de Matías Palavecino, Cecilio Waterman y el DT Esteban González, se suma ahora una baja que preocupa aún más: el adiós de Bruno Cabrera. El central fue uno de los líderes de la histórica campaña que le dio a Coquimbo su primera estrella en el fútbol nacional.

🧭 Bruno Cabrera se va de Coquimbo: destino confirmado en Argentina

El defensor argentino de 28 años, quien también fue seguido por Colo Colo en este mercado de pases, dejará Coquimbo Unido tras recibir una oferta formal desde su país. Según informó el periodista César Merlo, Newell’s Old Boys pagó la cláusula de salida del zaguero, tasada en 500 mil dólares.

Este monto fue suficiente para liberar al jugador, que ahora vivirá su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Llega a Rosario como refuerzo clave para el equipo de la Lepra, que busca fortalecer su defensa con experiencia internacional.

Cabrera fue pilar absoluto en el título de Coquimbo en 2025, destacando por su solidez, liderazgo y capacidad aérea. Su partida representa un golpe no sólo futbolístico, sino también anímico para un plantel que ya comienza a mostrar señales de desmantelamiento.

🚨Bruno Cabrera es nuevo refuerzo de Newell’s.

*️⃣Se va de Coquimbo por los u$s 500.000 de la cláusula de rescisión. #TratoHecho

🤝 @cabrerahercap pic.twitter.com/sTvy7tvE6T — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 10, 2026

🔄 El dilema del campeón: Libertadores sin su defensa titular

La salida de Cabrera genera una urgencia inmediata: buscar un reemplazo de jerarquía para disputar la Copa Libertadores. Coquimbo Unido volverá a un torneo continental luego de una campaña histórica, pero lo hará sin su referente en la zaga.

La dirigencia ya trabaja en nombres para reforzar una zona donde también se especula con la posible salida de otro defensor. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá reorganizar una línea que fue clave en la solidez del campeón durante el 2025.