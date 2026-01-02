En pleno movimiento del mercado de fichajes 2025-2026, un nuevo nombre aparece como protagonista silencioso. Se trata de Benjamín Gazzolo, zaguero campeón con Huachipato y uno de los líderes del plantel acerero, quien sorprendió con una emotiva despedida en redes sociales tras no renovar su contrato.

El defensor quedó libre, lo que activa el radar de varios clubes. Tanto Universidad de Chile como Universidad Católica han seguido de cerca al central en los últimos mercados. Hoy, con el pase en su poder, el panorama es completamente distinto: sin cláusulas, sin compra, sólo decisión técnica y voluntad del jugador.

🔵 Gazzolo quedó libre y ahora es opción real para reforzar a la U o la UC

Benjamín Gazzolo fue pilar clave en la campaña del título de Huachipato y terminó el año como capitán del equipo. Sin embargo, el club decidió no renovarle contrato, lo que dejó al defensor como agente libre. En su cuenta de Instagram, el propio jugador confirmó su adiós, destacando que “lo dejó todo” por el club y que se va “con parte del corazón de azul y negro”.

El jugador, que en su momento fue vinculado a la U y también a Católica, ahora se convierte en una opción concreta para ambas instituciones, en especial ante posibles salidas o lesiones de sus actuales defensores. Además, la posibilidad de llegar sin costo lo transforma en un nombre altamente atractivo para planteles que buscan equilibrar su presupuesto.

⚽ ¿Relevo natural para Asta-Buruaga en la UC?

En Universidad Católica, la zaga tendrá movimiento: la continuidad de Tomás Asta-Buruaga no fue confirmada, y su perfil es similar al de Gazzolo. Ambos centrales diestros, con salida limpia y experiencia nacional, lo que hace pensar en una fórmula de reemplazo directa.

En el caso de Universidad de Chile, la nueva era de Francisco Meneghini contempla reforzar la última línea, y sumar experiencia es parte del plan. La versatilidad de Gazzolo, capaz de jugar en línea de tres o como líbero, encaja en las variantes que ha mostrado Paqui en sus equipos anteriores.

🧠 Un defensor con experiencia internacional y liderazgo probado

Durante su paso por Huachipato, Gazzolo disputó más de 100 partidos, sumó experiencia en copas internacionales y fue parte de un equipo que, pese a sus limitaciones presupuestarias, logró un título del Campeonato Nacional y una Copa Chile. Su liderazgo, compromiso y rendimiento lo transformaron en símbolo acerero.

Lo más valioso para los clubes que lo analizan es que, a sus 26 años, combina madurez con vigencia. Físicamente apto, con continuidad de competencia y libre, se perfila como uno de los fichajes silenciosos pero estratégicos del mercado.