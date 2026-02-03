El fútbol chileno volvió a jugarse este fin de semana, pero el arranque del campeonato dejó señales preocupantes. Partidos con poco marco de público, problemas en las tribunas y una organización que volvió a ser cuestionada, y que pone la alerta de cara a lo que resta de torneo.

Desde su rol de comentarista Claudio Borghi no esquivó el tema. En ESPN, el Bichi expuso una crítica frontal al torneo, apuntando a falencias que se vienen repitiendo hace tiempo y que hoy ya no se pueden seguir normalizando.

🏟️ Estadios vacíos y arbitrajes en la mira

Borghi apuntó primero a la imagen que está entregando el campeonato: “Los tres equipos grandes no tuvieron una presentación. El público no tuvo presentación oficial en Chile”, sostuvo.

El ex DT de Colo Colo fue más allá y cuestionó directamente lo que se ve en cancha y en las tribunas. “Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular sin gente, con un rendimiento horripilante”, lanzó poniendo énfasis en el bajo aforo que tuvo el duelo entre Limache y los albos.

En esa misma línea, Borghi respaldó las críticas del técnico Daniel Garnero, técnico Universidad Católica, tras el empate ante Deportes La Serena: “Estoy de acuerdo con Garnero: hay arbitrajes que retrasan el juego. Se comen todas las acciones que pasan en la cancha, compran todo”, afirmó sin rodeos.

🚨 Violencia y un torneo sin control

El análisis de Borghi también incluyó los episodios de violencia. El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano fue uno de los ejemplos que utilizó para graficar el desorden y aseguró que “vemos un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios; no se sabe si sigue o si se suspende el partido”, expuso.

El contraste, agregó, se repite en otros encuentros. “Hoy puse el partido de Everton con Unión La Calera y no hay gente”, cerró haciendo un repaso por lo que fue la primera fecha del Campeonato Nacional.

Las palabras del Bichi no son una crítica antojadiza, desde hace tiempo que el nivel del fútbol chileno ha bajado, las autoridades no se la pueden con la violencia y la solución es seguir jugando con estadios vacíos. Por otro lado el espectáculo que brindan los clubes está lejos del valor de las entradas, por lo que todo el torneo termina siendo un producto poco atractivo para la familia del fútbol.