U de Chile ya piensa en el plantel para la temporada 2026: los Azules quieren armar un plantel de lujo y esperan la continuidad del DT Gustavo Álvarez para gritar de una vez por todas campeón del fútbol chileno, ya que la última vez que lo hizo fue en el lejano 2017.

Otra de las tareas es retener a sus figuras: están cerca de renovar a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz y ahora buscan lo propio con otro importante jugador del plantel.

🧐 El plan de U de Chile para retener a uno de sus futbolistas importantes

Se trata de Maximiliano Guerrero, extremo derecho que llegó en 2024 a U de Chile y de inmediato se ganó un lugar muy importante en el equipo de Gustavo Álvarez, siendo clave en la obtención de la Copa Chile 2024, la Supercopa 2025 y la llegada a semifinales de la Copa Sudamericana.

Según informó Radio Cooperativa, la idea que tienen en Azul Azul es aumentarle el sueldo a Guerrero y también su cláusula de salida, es decir, “blindarlo” para que no se vaya del Centro Deportivo Azul en el corto plazo.

Hace algunos días se había dicho que a este futbolista le iban a buscar una salida, pero lo cierto es que en la U quieren todo lo contrario y lo están demostrando.

📊 Los números de Maximiliano Guerrero en U de Chile

Maximiliano Guerrero ha jugado 61 partidos en U de Chile (4.648 minutos), anotando 6 goles y dando 11 asistencias.

Además, ha recibido 10 tarjetas amarillas y apenas una roja, la que se produjo en el duelo ante Coquimbo Unido en este 2025.

Lo más importante de todo es que a Guerrero no le pesó la máxima categoría del fútbol chileno, ya que venía Deportes La Serena y solo tenía experiencias en la Primera B, aunque antes tuvo un paso hace algunos años por las divisiones inferiores de la U.

📲 Todas las noticias de U de Chile las puedes encontrar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las informaciones del fútbol y deporte nacional.