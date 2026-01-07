Colo Colo sufrió un duro golpe durante la pretemporada. Los albos, que ya trabajan con miras a lo que será el 2026, lamentaron una terrible noticia el pasado martes, la cual tiene al delantero Marcos Bolados como protagonista.

El atacante, que estaba cerca de partir del Estadio Monumental, sufrió una grave lesión, la cual lo marginará de las canchas por un período extenso de tiempo, por lo que en el Cacique debieron adoptar algunas medidas.

Bolados sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, lo cual lo obligará a pasar por el quirófano y estar alrededor de seis meses alejado de las canchas. Por ello, en Blanco y Negro ya definieron a su reemplazante.

⚽ Mosa confirma al reemplazante de Marcos Bolados en Colo Colo

Esta jornada se reunió el directorio de Blanco y Negro para tomar decisiones respecto a la conformación del plantel. Allí, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, se refirió a lo ocurrido con Bolados y confirmó quién será su reemplazante en Colo Colo.

“Muy mala suerte lo que le pasó a Marcos, es lamentable. Una lesión larga, complicada. Nosotros estábamos conversando con él para buscar una salida porque él también tenía ganas de salir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo este año, pero lamentablemente le ocurrió esta lesión”, señaló.

Mosa, además, aprovechó para ratificar quién suplirá el puesto de Bolados mientras se recupera de su lesión. “Ese lugar lo va a tomar (Cristián) Zavala”, anunció el mandamás de ByN.

📊 Los números de Cristián Zavala en Colo Colo

Cristián Zavala ha jugado un total de 3.220 minutos en 74 partidos con la camiseta de Colo Colo, anotado 5 goles y aportado 10 asistencias. Sin embargo, durante el 2025 no logró consolidarse en el primer equipo, por lo que partió a préstamo a Coquimbo Unido, elenco con el que levantó el título en noviembre pasado.

Si bien la intención del jugador era seguir defendiendo la camiseta pirata, no hubo un acuerdo entre las partes para extender la cesión, por lo que debió retornar al Estadio Monumental.

Ahora, con la lamentable lesión de Marcos Bolados, Zavala tendrá una nueva oportunidad en el ‘Popular’, la cual espera aprovechar al máximo.

