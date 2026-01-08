Colo Colo entra en una fase decisiva en su planificación del mercado de pases. Los albos solo han confirmado a dos refuerzos para el proyecto de Fernando Ortiz este 2026 (Matías Fernández y Joaquín Sosa), pero considerando las últimas bajas que ha sufrido el equipo, el ‘Tano’ espera sumar nuevas incorporaciones en los próximos días.

Si bien el entrenador le habría bajado el pulgar al arribo de Damián Pizarro, tiene otras opciones para potenciar la delantera. En medio de esa situación, el directorio de Blanco y Negro se reunió para analizar los nombres que podrían llegar al Estadio Monumental con miras a la temporada que se avecina.

En la reunión que tuvo lugar el pasado miércoles, la directiva trazó la estrategia para ir en busca de jugadores, considerando el limitado presupuesto que tiene el club a raíz de no clasificar a ninguna competencia internacional para este año. El objetivo es claro: encontrar futbolistas para puestos clave, pero sin desembolsar mucho dinero.

💼 La estrategia de Colo Colo para sumar más refuerzos

Según informó DaleAlbo, durante la sesión de este miércoles, Blanco y Negro trazó una estrategia específica basada en préstamos con opción a compra como mecanismo para convencer a clubes rivales de soltar sus piezas clave.

Esta modalidad permite al “Cacique” reducir inversión inicial mientras mantiene flexibilidad contractual post-rendimiento. La gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón considera esta fórmula fundamental para negociar en el mercado donde algunos equipos se resisten a ventas, pero aceptan cesiones temporales.

✅ ¿Cuántos refuerzos ha oficializado Colo Colo hasta ahora?

Colo Colo ha oficializado únicamente dos refuerzos para 2026: Matías Fernández Cordero (lateral derecho) y Joaquín Sosa (defensa central).

Sin embargo, Fernando Ortiz requiere más incorporaciones antes del inicio del Campeonato Nacional previsto para fines de enero. Con pocas semanas disponibles, la urgencia es crítica. Cada día sin movimiento reduce la ventana operativa de Blanco y Negro para negociar términos favorables con clubes rivales.

🎯 Las prioridades de Colo Colo en mercado 2026

Colo Colo tiene dos prioridades máximas en mercado: un centrodelantero en reemplazo de Salomón Rodríguez y un defensor central como sustituto de Alan Saldivia. Según reportó el periodista de ESPN, Christopher Brand, entre las opciones que maneja Ortiz se encuentran Maximiliano Romero, Carlos Lucumí, Robert Morales y Octavio Rivero.

Por su parte, el comunicador Cristián Alvarado contó en el programa De Puntete que las alternativas en defensa son Oscar Salomón, Javier Méndez, Junior Barretto y Enzo Rocco.

