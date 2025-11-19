Colo Colo aún no cierra su año competitivo, pero puertas adentro ya activó el tablero para construir su 2026. La dirigencia de Blanco y Negro empezó a adelantar tareas claves—las mismas que suelen marcar el rumbo de una temporada completa—y la primera decisión ya está tomada: dónde comenzar el proyecto deportivo del próximo ciclo.

La definición llega en un momento en que el club intenta ordenar planificación, análisis de rendimiento y reestructuración de plantel. Y, según Radio ADN, el Cacique resolvió un punto que históricamente era una vieja tradición: su lugar de pretemporada y la logística que acompañará los trabajos del arranque de año.

🔎 ¿Dónde será la pretemporada de Colo Colo 2026?

Colo Colo realizará su pretemporada en Pirque, en el complejo del SIFUP, dejando atrás el modelo de iniciar el año fuera del país.

A falta de tres fechas para el final del Campeonato Nacional 2025 —y con su clasificación a la Copa Sudamericana aún en suspenso— en Blanco y Negro ya tomaron decisiones estructurales para ordenar el 2026. Hace algunos días, el citado medio adelantó que Fernando Ortiz seguirá al mando del plantel profesional, independiente de si el equipo consigue cupo internacional o no.

Ahora, la dirigencia zanjó otro punto clave: el lugar donde trabajará el primer equipo. Una elección que marca un quiebre respecto a las últimas cuatro temporadas, cuando el plantel viajaba a Argentina y Uruguay para entrenar y disputar amistosos. El plan contempla sesiones dobles, evaluaciones físicas, concentración y una logística completamente controlada, sin traslados internacionales.

🏟️ ¿Cómo es el complejo del SIFUP de Pirque y por qué Colo Colo lo eligió para su pretemporada?

El SIFUP ofrece infraestructura de alto estándar con alojamiento, canchas y espacios de análisis.

El complejo del Sindicato de Futbolistas Profesionales se ha consolidado como uno de los centros más completos del país para pretemporadas profesionales. La infraestructura que utilizará Colo Colo incluye:

🏨 Casa de Futbolistas (edificio 1)

44 habitaciones para jugadores y cuerpo técnico

Espacios de descanso

Sectores destinados exclusivamente a concentraciones deportivas

🏢 Edificio cowork/hotel (edificio 2)

22 habitaciones adicionales

Oficinas y salas de trabajo

Áreas para staff, médicos, analistas y audiovisuales

⚽ Infraestructura deportiva

Canchas profesionales de entrenamiento

Salas de análisis táctico

Áreas comunes modernas para planificación y reuniones

El Cacique tendrá acceso a la totalidad del recinto durante sus diez días de estadía.

📅 ¿Cuándo empieza la pretemporada de Colo Colo para el 2026?

El plantel iniciará trabajos el 3 de enero de 2026 y estará 10 días concentrado en Pirque.

La planificación considera trabajo físico, evaluaciones médicas, sesiones tácticas iniciales y reuniones de diagnóstico individual con el cuerpo técnico. El objetivo es arrancar el año con claridad sobre cargas, roles y necesidades de refuerzo.

🔥 ¿Por qué Colo Colo eligió no salir de la región para su pretemporada 2026?

El club priorizó logística, costos y concentración total del plantel.

Fuentes del club señalan tres motivos principales:

Menos desgaste de viaje para comenzar la temporada con evaluaciones óptimas.

para comenzar la temporada con evaluaciones óptimas. Ahorro presupuestario en un mercado donde se proyectan refuerzos específicos.

en un mercado donde se proyectan refuerzos específicos. Control total del entorno, clave para ajustes tácticos y físico-médicos en los primeros días del año.

El cambio no es menor. En los últimos cuatro años, Colo Colo abrió cada temporada viajando a Argentina o Uruguay para entrenar y sumar amistosos, algo que ahora queda completamente atrás.

📣 Sigue la cobertura completa del mercado 2026, la pretemporada alba y los movimientos del plantel en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.