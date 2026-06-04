Datos Clave Localía confirmada: Colo Colo recibirá a Cobresal en el Estadio Nacional. Todo en orden: Si bien el césped del recinto generaba dudas tras el concierto de Milo J, el propio club ratificó el reducto de Macul ante los mineros. Venta de entradas: La preventa arranca este jueves, mientras que la venta general inicia el viernes 5 de junio.

Una de las grandes interrogantes de Colo Colo era dónde recibir a Cobresal en el último partido de la primera rueda del Campeonato Nacional. Sin embargo, eso quedó atrás, puesto que los albos confirmaron que serán locales en el Estadio Monumental, pese a que ya tenían contemplado un plan B en caso de que el recinto de Macul no estuviera en condiciones.

Colo Colo confirma el Estadio Monumental para recibir a Cobresal

Si bien siempre estuvo contemplado que el encuentro ante los mineros se jugara en el Estadio Monumental, el concierto de Milo J del pasado 23 de mayo sembró las dudas. Esto porque la dirigencia de Blanco y Negro reservó el Estadio Nacional en caso que el césped de su recinto le impidiera hacer de local en su casa.

Sin embargo, la incertidumbre se despejó finalmente este jueves, puesto que el Cacique confirmó que no se moverá de su reducto deportivo para enfrentarse a los dirigidos por Gustavo Huerta.

Durante esta jornada comenzó el canje de entradas para los socios del Club Social y Deportivo, y posteriormente, arrancará la preventa de tickets. Allí, el propio club ratificó que el partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

Entradas Colo Colo vs Cobresal: valor y cómo comprar

La venta de entradas para el partido entre Colo Colo y Cobresal arranca este jueves 4 de junio a través del sistema Puntoticket. Desde las 13:00 horas comenzó el canje de tickets para los socios del club, mientras que la preventa iniciará a las 18:00 horas, donde se podrán adquirir dos boletos por persona.

La venta general, en tanto, está prevista para el viernes 5 de junio desde las 17:30 horas, donde quienes se podrán comprar un máximo de 4 entradas por persona.

Los precios van desde los $9.900 en Magallanes, Arica, Galvarino, Lautaro, Tucapel y Caupolicán, hasta los $66.000 en Rapa Nui. Todos los hinchas que quieran asistir deben estar inscritos en el Registro Social de Hinchas y también en el Registro Facial de Colo Colo.