En las últimas horas se dio a conocer la lista de citados de U de Chile de cara al duelo ante Palestino, a jugarse este lunes por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

La gran duda de los hinchas es si estará presente Lucas Assadi en este compromiso, luego de ser desconvocado de La Roja durante esta semana por un cuadro viral.

📋 La convocatoria de U de Chile para el duelo ante Palestino

La respuesta es sí: Lucas Assadi está convocado para el duelo de U de Chile contra Palestino, por lo que estará presente en el estadio Santa Laura.

La que no es segura es su presencia en la cancha: depende de su evolución si es que estará como titular, desde el banco de suplentes o, simplemente, no jugará.

Así las cosas, Gustavo Álvarez espera hasta última hora por la presencia de uno de sus mejores jugadores.

Esta es la citación:

Arqueros : Gabriel Castellón, Cristopher Toselli

: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli Defensas : Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia.

: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia. Volantes : Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero.

: Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero. Delanteros: Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Palestino?

El duelo de U de Chile vs Palestino se llevará a cabo este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el estadio Santa Laura.

Fecha: Lunes 13 de octubre

Hora: 16:00 horas.

Estadio: Santa Laura

