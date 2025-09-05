El inicio de la era del Claro Arena en U Católica provocó una revolución en el fútbol chileno: tanto es así que ya empezaron voces de presión para que U de Chile y Colo Colo sigan los pasos de los Cruzados.

De hecho, un exfutbolista de la U entregó una recomendación para que los Azules tengan un recinto parecido al de la UC.

😱 El exjugador que aconseja a U de Chile para que tenga su estadio

Se trata de Rodrigo “Chamuca” Barrera, gran exdelantero nacional identificado con U de Chile, pero que también estuvo mucho tiempo en U Católica. De hecho, es el segundo goleador histórico de los precordilleranos tras Fernando Zampedri.

En diálogo con En Cancha, Chamuca señaló: “Hay que buscar un terreno y un sponsor fuerte. Católica lo hizo con Claro y algo similar puede hacer la U. Hoy hay terrenos, como el que quedó libre en la Municipalidad de Santiago, donde estaba Fantasilandia. Ahí se podría hacer un estadio multiuso, moderno y céntrico”.

Además, fue consultado si U de Chile necesita un estadio, tomando en cuenta que usan el estadio Nacional: “Totalmente. El Nacional es para la selección y otros eventos. La U necesita su estadio para que su gente se sienta en casa”.

