U de Chile enfrenta a Limache en el estadio Nacional con la misión de ganar para seguir soñando con el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026, objetivo más importante que le queda al club en la temporada luego de que se consumara el título de campeón de Coquimbo Unido.

Los Azules tienen confirmada su formación para este duelo vital: en la previa existía dudas sobre la presencia de Fabián Hormazábal tras salir lesionado contra Everton, aunque esa incertidumbre ya se disipó.

🔵 La formación de U de Chile para el duelo ante Limache

La formación de U de Chile vs Limache estará compuesta por: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Esta es la misma oncena que derrotó a Everton el miércoles pasado en el estadio Santa Laura y pareciera ser lo mejor que tiene disponible Gustavo Álvarez, con la única puntualización que Israel Poblete no está en su mejor forma física, según las últimas informaciones.

Cabe recordar que Lucas Assadi está lesionado con un desgarro que lo sacó probablemente de lo que resta de temporada. Si no tuviera problemas físicos, tampoco podría jugar, dado que fue sancionado con tres fechas por lanzarle un escupitajo y hacerle gestos a hinchas de U Católica en el Claro Arena, en el Clásico Universitario de hace algunas semanas.

📅 ¿A qué hora juegan U de Chile vs Limache?

U de Chile vs Limache se juega este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Domingo 9 de noviembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Limache?

Para ver en vivo el duelo de U de Chile vs Limache debes acceder a la señal de TNT Sports en TV cable o a la plataforma de streaming TNT Sports en HBO Max.