En un ambiente tenso, pero lleno de esperanza y con temple minero, el cuadro de El Salvador volvió a demostrar que quieren una copa internacional. La victoria de Cobresal ante Audax Italiano les permitió ascender al tercer lugar del torneo, con la ilusión de volver a disputar la Copa Libertadores.

La clave del técnico Gustavo Huerta es clara: “con plantel completo somos duros”.

🏆Cobresal, la opción Libertadores y lo que significa este triunfo

El triunfo ante Audax Italiano mete a Cobresal de lleno en la zona de clasificación para el torneo continental, lo que reactiva el sueño de participar en la Copa Libertadores 2026. El DT lo resumió bien: “era lo que pretendíamos, afianzarnos en lugares de copa” y dejar tarea a los equipos que siguen.

Con esta victoria, el club demuestra que no sólo aspira: actúa. Ha logrado una performance que respalda sus aspiraciones, respetando al adversario pero creyendo en sus propias armas, algo que Huerta subrayó como “premio al esfuerzo y buen juego”.

🧩 El factor plantel completo y cómo limita al club las lesiones

Huerta admitió que una de las grandes trabas de Cobresal ha sido “las lesiones, la acumulación de amarillas… un plantel corto como el que tenemos”. Cuando estas variables se alinean, el equipo se transforma. La frase clave del entrenador: “Cuando estamos completos, somos un equipo fuerte contra cualquier rival”.

⚒️ ¡Final en La Florida! 🔥 ¡𝐆𝐀𝐍Ó 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐄𝐒𝐀𝐋 🤩 Con tantos de Sergio Carrasco y Jorge Henríquez ⚽️, los mineros vencieron como visitantes 1 a 2 al Audax Italiano 🙌🏻⛏️.



¡Felicidades, mineros! 🔥⚪️🟠#LigaDePrimeraItaú 🏆#LegiónMinera👷🏻‍♂️👷🏻🇮🇪 pic.twitter.com/98odsPLKT7 — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) October 31, 2025

🔮¿Qué sigue para Cobresal y cómo cerrar con broche continental?

Con cuatro fechas por delante, Cobresal se juega sus últimos cartuchos en el campeonato. Huerta explica que “nos quedan dos partidos en casa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hemos tenido una extraordinaria respuesta de los jugadores”. Las cuentas están claras: mantenerse entre los primeros puestos y sacar ventaja en casa puede marcar la diferencia. Y si bien el objetivo es ambicioso, el club tiene argumentos para creer en la clasificación.