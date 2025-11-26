La tensión entre dos históricos del fútbol chileno volvió a encenderse. Johnny Herrera y Arturo Vidal, protagonistas de una larga lista de cruces mediáticos, sumaron un nuevo capítulo después del 4-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera. Una frase del King —que explicó su suplencia dejando claro que no fue por rendimiento— reactivó el debate y motivó un análisis frontal del exarquero de la U de Chile.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Herrera respondió sin rodeos: cuestionó el tono del mensaje de Vidal, lo llamó a “mantener la humildad” y hasta lo invitó a seguir el ejemplo de Marcelo Díaz, quien vive un presente muy distinto en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

⚽ La declaración de Vidal que provocó la crítica de Herrera

Todo comenzó con la frase que Vidal dejó tras la goleada sobre La Calera: “Vengo de una lesión… no fui suplente porque hay alguien mejor que yo”. Ese mensaje llamó de inmediato la atención de Herrera, quien cuestionó el enfoque del King y cómo ese tipo de afirmaciones puede tensionar un camarín.

El exarquero lanzó: “El fútbol es un complemento de condiciones más que físico. Si no estás bien físicamente, no tienes nada que hacer en un equipo que te exija al alto nivel”. Y profundizó con un dardo directo: “Hay un respeto. Cuando me tocó la banca siempre me apuntaba para ir en contra de alguien y nunca dije que era mejor que el que estaba jugando. Todos lo podemos pensar, pero uno tiene que mantener la humildad y no irte contra la gente que está apareciendo”.

🔥 ¿Por qué Herrera cree que Vidal debe cambiar su postura en Colo Colo?

El ídolo azul no solo apuntó a la frase, sino también al rendimiento reciente del volante y a su etapa de carrera. “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los que están jugando?”, cuestionó. Y agregó una reflexión sobre su ausencia prolongada:

“¿Cuántos partidos estuvo sin jugar Arturo? Ha ganado los últimos partidos Colo Colo, entonces eso habla algo. Cumple 39. Si alguien con experiencia en el club, que lo deben querer por lo que ha entregado a Colo Colo y su carrera, creo que un consejo bueno sea que disfrute el año que le quede”.

🔵 ¿Qué consejo le dio Herrera y por qué mencionó a Marcelo Díaz?

Herrera cerró con un consejo directo para Vidal, tomando como referencia el presente de Marcelo Díaz, quien ha aceptado su rol secundario en la U.

El exarquero afirmó que el Chelo “está disfrutando” su etapa en el cuadro azul pese a no ser titular habitual. Y ahí dejó otro mensaje con destino claro:

“Que (Vidal) se saque cresta y media en la pretemporada, que si está bien va a volar físicamente, que no ande peleando. Donde vaya lo van a aplaudir igual. Es la forma de terminar bien”.

📌 En síntesis

Johnny Herrera cuestionó la frase de Vidal tras su suplencia ante La Calera.

Le pidió “mantener la humildad” y evitar tensionar el camarín.

Criticó su presente físico y lo llamó a disfrutar sus últimos meses de carrera.

Sugirió seguir el ejemplo de Marcelo Díaz como modelo de liderazgo y aceptación del rol.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las novedades de Colo Colo y la U, con análisis, debate y cobertura completa del fútbol chileno rumbo al 2026.