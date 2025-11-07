Universidad de Chile ha tenido una recta final de temporada intensa. Los azules debieron enfrentar las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se despidieron del certamen con polémica a manos de Lanús, además de una carga importante de partidos en el Campeonato Nacional.

Luego del duelo frente a los granates hace una semana, los universitarios ya han jugado dos partidos (ante Huachipato y Everton de Viña del Mar) y se preparan para medirse a Deportes Limache este domingo en el Estadio Santa Laura.

El compromiso ante los cerveceros será el quinto en 16 días para la U, y la seguidilla de juegos provocó que perdiera a una de sus principales figuras, puesto que Lucas Assadi sufrió una lesión que le impedirá jugar en lo que queda de año.

😮 En U de Chile toman medida ante la seguidilla de partidos

Esta situación tiene en alerta al cuerpo médico de Universidad de Chile, que quiere evitar cualquier otro tipo de lesión que pueda perjudicar al equipo en la recta final del torneo, donde siguen luchando por un cupo a una copa internacional.

Por ello, según reveló Radio ADN, al interior del club decidieron tomar medidas adicionales, por lo que el plantel se sometió a exámenes de sangre en las últimas horas.

De acuerdo al citado medio, el objetivo de esto es tomar muestras de la proteína C4 para saber si los jugadores, de acuerdo a los niveles que presenten, si son más propensos o no a las dolencias en sus fibras musculares considerando la carga de partidos que deben enfrentar.

⚽ U de Chile con la mente en Limache

En paralelo, Universidad de Chile continúa preparándose para enfrentar a Deportes Limache, elenco al que recibirán este domingo en el Estadio Santa Laura en busca de seguir en la pelea por un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Si bien aún resta el entrenamiento de este sábado, todo indica que Gustavo Álvarez repetirá equipo para enfrentar a los cerveceros.

De esta forma, la U saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en ataque.

