Universidad Católica vivió una compleja jornada en su estreno por el Campeonato Nacional 2026. En su visita a Deportes La Serena, los cruzados debieron extremar recursos para rescatar un empate 2-2 en La Portada, luego de comenzar el partido con un adverso 2-0.

El equipo dirigido por Daniel Garnero logró reaccionar antes del descanso y, ya en el complemento, aprovechó la superioridad numérica para igualar el marcador con un agónico gol de Fernando Zampedri. Sin embargo, más allá del resultado, el foco quedó puesto en el análisis posterior y en las críticas del entrenador argentino.

⚖️ El arbitraje que incomodó a Daniel Garnero en la UC

Garnero no ocultó su molestia tras el pitazo final. Según el técnico de Universidad Católica, el desarrollo del partido se vio afectado por constantes interrupciones que impidieron encontrar ritmo de competencia.

“Fue un partido intenso, raro, cambiante. Hasta el gol de ellos era muy disputado, con ambos equipos intentando presionar”, explicó en primera instancia. Luego, apuntó directamente a la conducción arbitral: “Me voy con la bronca de no poder entrar en ritmo. El arbitraje es responsable de eso”.

⏱️ La falta de ritmo, un problema recurrente en el fútbol chileno

El entrenador cruzado profundizó en su análisis y dejó una reflexión que apunta al fútbol chileno en general. Para Garnero, la baja continuidad del juego termina afectando la intensidad y la competitividad del torneo.

“En el segundo tiempo se jugaron 21 minutos de 52. ¿Está bien eso?”, cuestionó. A su juicio, si no se sanciona con tarjetas, al menos debe compensarse con tiempo adicional. “Si daban 12 minutos, no diríamos nada”, insistió, marcando un punto que suele repetirse en la liga local.

Final del partido en La Portada ⏱️



⚽ Con goles de Justo Giani y Fernando Zampedri, #LosCruzados igualaron 2-2 ante Deportes La Serena por la primera fecha de la Liga de Primera Mercado Libre 2026.



¡Vamos Católica, esto recién comienza! ⚪🔵✊#ResultadoLeapMotor pic.twitter.com/HfsNGVdjhs — Universidad Católica (@Cruzados) February 1, 2026

🔵 Autocrítica y lo que viene para Universidad Católica

Pese a las quejas, Garnero también asumió responsabilidades propias. Reconoció que la exigente pretemporada puede haber afectado la precisión del equipo, considerando el calendario cargado que enfrentará la UC durante la temporada.

“Hoy vi cosas muy buenas, pero también muchos errores”, cerró el técnico. En la próxima fecha, Deportes La Serena visitará a O’Higgins en Rancagua, mientras que Universidad Católica hará su estreno como local en el Claro Arena ante Deportes Concepción.