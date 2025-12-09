Finalmente el cierre de temporada para Colo Colo se dio de la peor manera posible, esto porque los albos no consiguieron clasificar a copas internacionales en lo que era la gran exigencia de este segundo semestre en el elenco albo y sobre todo para su aún técnico, el argentino Fernando Ortiz.

Desde su llegada a Colo Colo en septiembre de este 2025 que a Ortiz se le había puesto como gran meta el poder instalar al Cacique en una copa internacional para el próximo año, un objetivo que incluso podía condicionar el futuro del estratega trasandino pero que en las últimas horas se aclaró con una inaudita razón que empujaría su continuidad.

⚽ El Tano Ortiz permanecería en Colo Colo por “ser barato”

Aunque Ortiz ha sido uno de los principales apuntados como responsable del fracaso de Colo Colo en el cierre de esta campaña, tal parece que el panorama respecto a su estadía en Pedrero no se vería afectada por una única y especial razón que se filtró recientemente.

El periodista Manuel de Tezanos reveló en el programa Tarde pero al Balong que “a mi me dijeron el viernes que Ortiz sigue en Colo Colo. Sí o sí sigue, es algo que me aseguraron. Fue una persona con información, no me lo estoy acreditando”.

“Las razones eran que era un director técnico barato y que no pone ningún problema. Después de tener a Gustavo Quinteros y Jorge Almirón, era brutal la diferencia. Encuentran que trabaja igual y por menos plata. Quinteros pedía muchas cosas y Almirón hacía lo que quería, por lo que acá con Fernando Ortiz tiene un entrenador dócil. Esas son las razones”, añadió De Tezanos sobre el escenario en el que se encuentra el Tano en el club Popular.

📊 Los números de Fernando Ortiz dirigiendo a Colo Colo

