Álvaro Ramos fue más que una figura en la victoria de Deportes Iquique ante Cobresal. Con sus dos goles, el Chanchito no sólo sostuvo al equipo en la lucha por mantenerse en el Campeonato Nacional, sino que también firmó su nombre con letras doradas al alcanzar los 101 goles con la camiseta celeste.

Tras el partido, Ramos conversó con TNT Sports y no ocultó su emoción por el momento vivido. “Sabíamos que este partido era fundamental para seguir con vida”, dijo, visiblemente emocionado. “Además pude lograr los 100 goles por esta institución que tanto amo”, agregó.

🐉 Ramo da 101 razones para creer en los Dragones

El triunfo por 2-1 sobre Cobresal dejó a Iquique con 4 puntos por remontar y sólo dos fechas por delante. La tarea es dura, pero con líderes como Ramos, el equipo parece no perder la fe. “Estamos contentos. Esto es de todos, estamos dando todo y lo podemos lograr”, expresó el atacante, quien se convirtió en ídolo total de los Dragones Celestes. Su doblete llegó justo cuando más lo necesitaban.

🎯 Próxima final: Iquique se juega la vida en Viña del Mar

Con la moral en alto, Ramos ya piensa en el próximo duelo. “Ahora a prepararse para un partido muy duro en Viña del Mar. Queremos ganarlo para estar ahí”, sentenció. Iquique enfrentará a Everton de Viña del Mar en condición de visitante, en un choque clave para mantener la esperanza. “Tenemos otra final y vamos a ir con todo”, cerró el delantero, que buscará seguir agrandando su leyenda personal.