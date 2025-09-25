Colo Colo vive horas decisivas antes de enfrentar a Deportes Iquique en el Monumental. El equipo de Fernando Ortiz trabaja en su último entrenamiento para definir los once titulares, aunque la citación ya tiene varias luces que encendieron la expectación en Macul.

Y es que, a diferencia de lo esperado, el cuerpo técnico sorprendió con tres nombres nuevos y una ausencia que no pasó desapercibida entre los hinchas albos. Una movida que refleja que el DT no quiere dejar nada al azar tras la caída en la Supercopa frente a la U.

⚽ Otra sorpresa en la citación de Colo Colo vs Iquique

Según información de DaleAlbo, finalmente Javier Correa quedó fuera de la lista y su lugar lo tomará Salomón Rodríguez, quien tendrá como compañero de ataque a un juvenil que pide cancha: Jerall Astudillo. El delantero de 19 años ya estuvo en la Supercopa y nuevamente aparece como alternativa.

Otro nombre que se sube al bus es Manley Clerveaux, con opciones de estar en la banca. El técnico definió 20 convocados, lo que significa que dos quedarán al margen antes del inicio del partido.

🔥 El regreso esperado en el plantel albo

El lateral Cristián Riquelme también es parte de las novedades. Tras varios meses sin sumar minutos ni ser convocado, vuelve a concentrar y peleará un lugar con Daniel Gutiérrez. Además, Jonathan Villagra, recuperado de molestias físicas, entró en la nómina y asoma como titular junto a Emiliano Amor en la zaga.

La expectación está puesta en quiénes quedarán definitivamente entre los 18 para este duelo clave frente a los Dragones Celestes, donde Colo Colo busca dar un golpe de confianza y Ortiz espera sumar de a tres en su primer partido en el Monumental.