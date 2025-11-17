En el Centro Deportivo Azul están todos los focos puestos en Rancagua. La U de Chile juega este domingo un partido trascendental en la recta final del Campeonato Nacional: visita a O’Higgins en El Teniente con la obligación de ganar para seguir compitiendo por el cupo directo a la Copa Libertadores. Pero en paralelo, un factor externo llegó a complicar los planes.

Los tres seleccionados azules —Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda— vivieron un viaje extenuante a Rusia, participaron del amistoso ante la selección local y deberán sumarse con apenas un puñado de entrenamientos antes del duelo en Rancagua. La mezcla de desgaste, minutaje y logística encendió las alarmas en la previa de una jornada donde cada detalle puede inclinar la balanza.

🔎 ¿Por qué la U de Chile está preocupada por sus seleccionados en La Roja?

La inquietud surge por el impacto físico y logístico que está dejando la gira a Rusia. Altamirano jugó 59 minutos en la victoria chilena, Hormazábal disputó el compromiso completo y Sepúlveda —pese a no entrar— está considerado para sumar minutos en el amistoso frente a Perú. Ese volumen de participación, sumado a un retorno largo y complejo, reduce el margen de recuperación justo antes del partido clave del fin de semana.

El propio Gustavo Álvarez ha reiterado su orgullo por tener jugadores en la Selección, pero internamente el cuerpo técnico analiza el desgaste acumulado. La U pelea un objetivo mayor —volver a Copa Libertadores— y cualquier apremio físico en piezas titulares puede cambiar la planificación inicial.

🛫 ¿Cómo afecta el extenso viaje desde Rusia a la preparación de la U de Chile?

El itinerario añade una preocupación extra: no existen vuelos directos entre Sochi y Santiago. El trayecto de ida demandó cerca de 28 horas, con escalas en Londres y Estambul, y el retorno seguirá la misma lógica. Eso retrasará la llegada de los convocados al CDA y limitará su tiempo de preparación.

Los jugadores recién se sumarían el jueves, dejando apenas tres sesiones para adaptarse al plan táctico de Álvarez. Y en un duelo como este —una verdadera final encubierta por el segundo cupo directo a Libertadores— esa diferencia en la preparación puede ser decisiva.

⚽ ¿Por qué el duelo entre O’Higgins vs U de Chile puede cambiar la zona de clasificación a Libertadores?

Porque ambos dependen del resultado para instalarse en la lucha directa por el segundo puesto. La U (48 puntos) necesita vencer para entrar en zona de Libertadores y mantener la presión sobre Universidad Católica, hoy segunda con 51 unidades y enfrentando a Palestino el sábado. O’Higgins, con 50 positivos, puede trepar al subliderato si gana en casa.

Ese contexto transforma el partido del domingo (18:00 horas) en un choque directo por la clasificación continental. La U llega con la obligación de ganar y O’Higgins, con la oportunidad histórica de dar un golpe en casa y llegar a la recta final del torneo dependiendo de sí mismo.

🔥 ¿Qué rol juega el presente de Gustavo Álvarez y la sombra de Meneghini?

El partido también está atravesado por la tensión interna en el proceso azul. Álvarez mantiene diferencias con la dirigencia y su continuidad después de diciembre no está garantizada, pese al contrato hasta 2026. Una derrota en Rancagua podría acelerar escenarios que ya se comentan puertas adentro.

Al frente estará Francisco Meneghini, un técnico que ha aparecido más de una vez en el radar azul. Consultado por la opción de dirigir a la U, el argentino respondió a los medios recientemente: “Sobre esa pregunta, la verdad no tengo mucho que comentar, estoy enfocado y muy contento acá en O’Higgins”. Un cruce táctico con sabor extra en un momento en que el futuro de ambos equipos se juega mucho más que tres puntos.

