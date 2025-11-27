El pasado fin de semana Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo sobre O’Higgins de Rancagua, el cual le permite depender de sí misma para quedarse con el Chile 3 e ir a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, ante el Capo de Provincia los azules también sufrieron algunas complicaciones, puesto que dos piezas clave en el esquema de Gustavo Álvarez se retiraron del campo lesionadas.

Hablamos de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, quienes sufrieron un desgarro, por lo que su presencia frente a Coquimbo Unido el próximo martes es toda una incógnita.

🤕 En la U de Chile esperarán por dos de sus figuras

Esta jornada Guerrero atendió a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y entregó algunos detalles de la lesión que sufrió en el triunfo frente a los celestes el pasado fin de semana.

“Los exámenes arrojaron un desgarro por contusión. Vamos a ir viendo día a día cómo evoluciona la lesión para ver si puedo llegar al martes. En los últimos partidos me sentía súper bien. Termino el año de buena forma; hice un gol el otro día y eso me deja muy contento, lo venía buscando hace tiempo”, contó.

Asimismo, el atacante contó que Fabián Hormazábal vive una situación similar. “Tengo entendido que es algo parecido a lo mío: día a día se verá si puede llegar al martes. Se ve de buena forma y esperamos que todos podamos estar lo antes posible para sumarle al grupo”, detalló.

🔵 En la U de Chile quieren contar con todo su plantel

En el Centro Deportivo Azul son conscientes de la importancia del compromiso frente a Coquimbo Unido. La Universidad de Chile necesita vencer a los piratas para seguir con vida en la lucha por ingresar directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Aunque no es lo único que está en juego, puesto que el pasado fin de semana los aurinegros igualaron el récord de victorias del Ballet Azul en el plano nacional, por lo que la U defenderá dicha marca para que los dirigidos por Esteban González no la superen.

Por ello, Gustavo Álvarez esperará tanto a Fabián Hormazábal como a Maximiliano Guerrero hasta última hora para salir con todo en busca del triunfo en el Estadio Nacional.

