Colo Colo tuvo que abandonar su hogar en Macul para preparar lo que será el amistoso de mañana ante Puerto Montt en el Estadio Chinquihue. La razón no tiene que ver con el fútbol, sino con el concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar que se presenta esta noche en el Monumental.

Los dirigidos por Fernando Ortiz trasladaron sus entrenamientos al complejo deportivo del Sifup en Pirque, un recinto que ya conocen bien y que ha servido como refugio cuando el estadio no está disponible. La decisión se tomó considerando que los preparativos del show ocuparon la cancha principal, dejando sin espacio a los albos para sus trabajos de la jornada.

⚽ Colo Colo busca ritmo antes del viaje al sur

El cambio de escenario no alteró los planes del técnico argentino, quien sigue preparando el único duelo televisado de los albos durante la pausa por el Mundial Sub 20.

El plantel completó su práctica en las instalaciones de Pirque hasta pasadas las tres de la tarde, momento en que se alistaron para emprender viaje rumbo a la capital de la Región de Los Lagos.

🎵 Los conciertos complican la planificación de Colo Colo

Este no será el único inconveniente que enfrentará Colo Colo durante octubre. El 21 de octubre se presentará Imagine Dragons en el Monumental, lo que obligará al club a modificar nuevamente su cronograma.

De hecho, ya está confirmado que el duelo ante Deportes Limache por la fecha 25 del Campeonato Nacional se jugará en el Estadio Nacional el lunes 27, mientras la cancha de Pedrero se recupera del estado en que quede tras el show de la banda norteamericana.

❓ ¿Cuándo y dónde jugará Colo Colo el amistoso con Puerto Montt?

El reencuentro con Deportes Puerto Montt tiene historia: el año pasado, bajo la lluvia, el Cacique se impuso 1-0 en el mismo escenario, aunque en 2019 fue Puerto Montt el que sorprendió al Popular en Copa Chile.

El duelo se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

