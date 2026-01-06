En Colo Colo el mercado de pases empezó a agarrar vuelo. Con varias salidas posibles y el plantel aún en evaluación, en Macul ya no miran solo al medio local, sino que también empiezan a revisar nombres con experiencia y recorrido fuera de Chile.

En ese escenario, apareció un nombre concreto que ya se conversa puertas adentro. Es un jugador que viene de competir en ligas exigentes y que hoy está disponible.

⚽ Libre y con pasado europeo: el nombre que comienza a sonar fuerte en Colo Colo

Según informó Dale Albo, el extremo argentino Emiliano Rigoni aparece como alternativa para la ofensiva de Colo Colo en este mercado. El futbolista de 32 años está libre tras su paso por el Sao Paulo y su nombre ya fue puesto sobre la mesa en Macul.

Rigoni es un jugador que conoce bien el alto ritmo competitivo. En su carrera pasó por Belgrano e Independiente en Argentina y tuvo un largo recorrido en Europa, defendiendo camisetas como Zenit, Atalanta, Sampdoria y Elche. Ese currículum es el que hoy llama la atención en el Monumental. Además, en el cuerpo técnico valoran su experiencia por la banda, su capacidad para jugar por derecha o izquierda y, sobre todo, que sea un nombre preparado para llegar y competir de inmediato.

🔄 El mercado albo se adelanta a posibles salidas

Aunque reforzar el extremo no era prioridad, el escenario cambió. El interés que existe por Lucas Cepeda obligó al club a anticiparse y a tener alternativas claras en caso de una venta.

Rigoni aparece justamente en ese contexto: como un plan concreto si se libera un cupo en ofensiva. Sin embargo, pese a que está en carpeta en el Monumental, desde Argentina adelantan que tendría todo acordado con Belgrano para regresar al club que lo formó, pero todavía no hay nada oficial.