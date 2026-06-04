Lucas Romero podría estar viviendo sus últimos días en Universidad de Chile. El volante paraguayo llegó como flamante refuerzo a inicios de año, pero apenas ha visto acción en los azules e incluso quedó fuera de la nómina de su país para el Mundial 2026.

En las últimas horas se conoció que Juárez de México está tras los pasos del mediocampista que también interesa en algunos equipos nacionales. Su agente, Regis Marques, confirmó a Radio ADN que existen propuestas desde el exterior por su representado, por lo que sus horas en nuestro país estarían contadas.

Lucas Romero viviría sus últimos días en U de Chile

En primer lugar el representante se refirió al arribo de Romero a la U y evaluó la situación del jugador. “Siempre es una buena idea el llevar a un jugador a un club grande. Después, si las cosas salen bien o mal, es parte del fútbol. Infelizmente, nosotros no sabemos lo que puede pasar a futuro. Ahora, la idea de llevar a Romero a la U fue buena, pero el resultado no tanto”, señaló el agente brasileño.

Marques también explicó por qué Romero perdió terreno en el esquema de Fernando Gago. “El chico que está jugando en su puesto, Lucas Barrera, lo está haciendo bien. Cuando Romero se fue a la selección paraguaya, el chico que entró lo hizo bien y el equipo ganó. Esto es parte del fútbol”, indicó.

El representante también se lamentó del momento en que Romero fue convocado por Paraguay. “Si yo hubiese sabido que iba a pasar esto, desearía que Romero no se fuera a la selección paraguaya, pero no es así”, agregó, en referencia a cómo la ausencia del volante por la fecha FIFA hizo que perdiera terreno en el equipo de Gago.

Lucas Romero cerca de dejar U de Chile: ¿Dónde jugará?

La posibilidad es real. Marques confirmó que existe interés desde el exterior por Lucas Romero. “Hoy, Lucas tiene una propuesta desde México y Paraguay, pero nada oficial. Y cuando se abra el libro de pases en Brasil, voy a trabajar en ese mercado”, cerró el agente sin revelar los clubes que están tras los pasos del jugador.

El panorama de Romero en la U es complicado. El volante llegó a inicios de 2026 como uno de los refuerzos estrella del club, pero acumula apenas 276 minutos en 5 partidos y lleva dos meses sin ver acción. Con Barrera consolidado en su posición y el mercado invernal acercándose, una salida a mitad de año parece la opción más lógica para que el paraguayo recupere protagonismo.