O’Higgins se enfrenta ante Deportes Recoleta en un duelo de alto impacto por la fecha 4 de la Copa Chile 2026, ya que ambas escuadras sufren en la parte baja del Grupo E y una victoria los acercaría a la cima de la tabla de posiciones.

Es un compromiso por la Fecha 4 del certamen, pero es el tercero del Capo de Provincia, dado que los elencos de Primera División se estrenaron más tarde que los del Ascenso. En esta misma zona también están Colo Colo y Unión Española.

¿Quién transmite O’Higgins vs Recoleta por la Copa Chile 2026?

El enfrentamiento entre O’Higgins y Deportes Recoleta no será transmitido por TV ni por cable.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Recoleta?

El duelo entre el Capo de Provincia y los Textileros se juega este domingo 28 de junio a las 17:00 horas por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

Árbitros de O’Higgins vs Recoleta

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Franco Jimenez

¿Cómo llegan O’Higgins vs Recoleta?

O’Higgins tuvo un arranque complicado en la Copa Chile 2026, ya que solamente rescató un punto en sus primeros dos encuentros jugados. En su debut igualó de local por la mínima ante Unión Española y el pasado jueves cayó de visita por 3-2 ante Colo Colo.

Por su parte, Recoleta registra tres partidos jugados en la copa. Los Textileros ostentan tres puntos que cosecharon en la fecha de marzo ante Unión Española. Su último duelo fue ante Colo Colo de local, y cayeron goleados por 0-3.

Formaciones de O’Higgins vs Recoleta

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Juan Leiva, Benjamín Schamine, Felipe Ogaz; Miguel Brizuela, Arnaldo Castillo y Francisco González. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Deportes Recoleta: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos, Sebastián Parada. DT: Francisco Arrué.

O’Higgins vs Recoleta minuto a minuto