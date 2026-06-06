Datos Clave Goleada: Universidad Católica venció 5-1 a Cobresal en la Copa de la Liga. No alcanzó: A pesar del triunfo, los cruzados se despidieron del torneo en la fase de grupos. Palabras de Garnero: El DT de la UC valoró el juego de su equipo y el nivel de sus jugadores pese a la eliminación.

Universidad Católica aplastó 5-1 a Cobresal en el Claro Arena, pero el triunfo de Ñublense sobre la Universidad de Concepción los dejó eliminados de la Copa de la Liga 2026.

Pese a la decepción del certamen, Daniel Garnero salió satisfecho del partido y destacó el alto nivel individual que muestran sus jugadores y la competencia interna que eso genera en el plantel.

Daniel Garnero analizó la goleada de U Católica vs Cobresal

En conversación con TNT Sports, el técnico explicó cómo el equipo logró revertir el inicio complicado del partido, cuando Cobresal se puso en ventaja. “Arrancamos perdiendo sabiendo que le dejamos posibilidad a la situación con más fortaleza del rival. En dos pelotas paradas a favor nuestro se la dimos al arquero, nos salió rápido y nos complicaron. Pero el equipo tuvo un orden y una intensidad importante. Buscó, encontró el empate antes del primer tiempo y después con paciencia, precisión y asociación de buenos futbolistas logramos marcar una diferencia”, señaló.

Garnero también valoró el nivel del plantel en su conjunto, donde varios jugadores que no son titulares habituales respondieron ante los mineros. “No es un problema, problema es cuando miras para el costado y no tienes nada. Cuando están todos bien es nuestro objetivo: tener a todo el plantel de la mejor manera con niveles individuales altos. Estamos muy contentos porque movimos mucho el plantel y la verdad es que reaccionó de forma muy buena”, afirmó.

“Estoy contentísimo con los niveles individuales, eso hace una competencia interna muy buena. El más beneficiado de todos va a ser el equipo, porque voy a poner a alguien que está muy bien”, añadió.

U Católica vs Estudiantes: ¿Piensa Garnero en la Libertadores?

Por último, Daniel Garnero fue consultado por el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, el cual fue programado por la Conmebol para el próximo mes de agosto. Sin embargo, el entrenador reconoció que aún es muy temprano para pensar en aquella llave.

“La verdad es que en estos momentos estoy muy lejos de pensar en la Copa Libertadores. Estoy pensando en darle unos días de descanso a los muchachos porque en estos últimos tres meses les exigimos un montón. No hubo prácticamente ningún día para estar con la familia. Ya el martes nos enfocamos en el partido tan importante que tenemos el fin de semana”, cerró.