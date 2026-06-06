Datos Clave A semifinales: Ñublense se inscribió entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga 2026. Triunfo como local: Los chillanejos se impusieron por 2-1 a Universidad de Concepción en el cierre del Grupo B. Los goleadores: Ignacio Jeraldino y Diego Sanhueza anotaron para los locales mientras que Leonel González marcó el descuento para la visita.

Ñublense se hizo fuerte de local y abrochó su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Los chillanejos, que dependían de sí mismos y necesitaban un empate para inscribirse entre los cuatro mejores del certamen, derrotaron por 2-1 a Universidad de Concepción y se consolidaron en el Grupo B.

Con la victoria en el Bicentenario Nelson Oyarzún, los Diablos Rojos sumaron 14 puntos y quedaron por encima de la Universidad Católica (11), el Campanil (4) y Cobresal (4).

Los goles de Ñublense vs U de Concepción por la Copa de la Liga

La apertura de la cuenta para Ñublense llegó a los 35 minutos cuando Ignacio Jeraldino recibió un pase en profundidad desde el sector izquierdo y con un derechazo rasante de primera superó al portero rival para poner el 1-0.

Universidad de Concepción no bajó los brazos y consiguió igualar el marcador en el complemento. A los 49 minutos, Leonel González aprovechó un rebote en el borde del área y sorprendió con un zurdazo perfecto para convertir el 1-1 transitorio.

Sin embargo, cuando el partido estaba cerca de llegar a su fin, Diego Sanhueza le dio el triunfo a los locales. El futbolista que recién había ingresado, recibió en el área, se acomodó y remató prácticamente desde el punto penal para decretar el 2-1 y sentenciar la clasificación a los 86′.

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U de Concepción?

El próximo partido de Ñublense está programado para el próximo sábado 13 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

Por su parte, Universidad de Concepción visitará a Universidad Católica en el Claro Arena el próximo domingo 14 de junio a las 17:30 horas en el que será su último partido de la primera rueda.