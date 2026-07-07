Datos Clave No se transmite por TV: Las semifinales de la Copa de la Liga 2026 van por HBO Max Las llaves: La Calera vs Coquimbo y Ñublense vs O’Higgins El premio: Un cupo para la Copa Libertadores 2027 para el campeón

Esta semana arrancan las semifinales de la Copa de la Liga 2026 y los hinchas de los cuatro equipos participantes sufrieron un duro golpe, dado que los partidos que definen a los dos finalistas no serán transmitidos por televisión.

Unión La Calera, Coquimbo Unido, Ñublense y O’Higgins son los cuatro elencos que se mantienen en competencia y que se ilusionan con asegurar un cupo para la Copa Libertadores 2026, para lo que necesitan apenas tres partidos más.

¿Por qué las semifinales de la Copa de la Liga 2026 no va por TV?

Porque van solo por streaming. Los partidos de semifinales de la Copa de la Liga 2026 serán únicamente transmitidos por la plataforma de HBO Max.

Con esto queda descartada su emisión por TNT Sports, señal oficial del fútbol chileno a través de TV cable.

¿Cuáles son las llaves de semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Unión La Calera vs Coquimbo Unido

Ñublense vs O’Higgins

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Unión La Calera y Coquimbo Unido inician su llave este miércoles 8 de junio a las 19:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que la revancha será el domingo 12 a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En la confrontación restante, Ñublense será local el jueves 9 de julio a las 19:00 horas en el Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, en tanto que, O’Higgins hará lo propio el domingo 12 a las 20:00 horas en el Codelco El Teniente de Rancagua.

El premio para el campeón de la Copa de la Liga 2026

Los ganadores de estas llaves irán a la final, donde se define el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, además del primer título de la historia en la Copa de la Liga de nuestro país.