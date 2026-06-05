Deportes La Serena se mide a Unión La Calera este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido se transmitirá de forma exclusiva a través de HBO Max.

Los locales son colistas del Grupo D y no tienen opciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen. Por su parte, los caleranos necesitan ganar para inscribirse en semifinales e incluso con un empate podrían abrochar su clasificación, aunque esto dependerá del resultado del cruce entre la U de Chile y Audax Italiano.

¿Quién transmite La Serena vs La Calera por la Copa de la Liga?

El duelo entre La Serena y La Calera será transmitido exclusivamente a través de la plataforma HBO Max. Quienes tengan TNT Sports Premium podrán acceder sin costo adicional a través de su operador de tv pago con previa identificación.

Streaming: HBO Max

Sigue el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs La Calera por la Copa de la Liga?

Deportes La Serena y Unión La Calera se enfrentan este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Domingo 7 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs La Calera

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Carlos Venegas

4to árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Gastón Philippe

AVAR: Mario Salvo

¿Cómo llegan La Serena y La Calera?

Deportes La Serena viene de perder por 4-2 en su último partido a manos de Colo Colo por el Campeonato Nacional. Su último duelo en la Copa de la Liga fue ante Audax Italiano, donde cayó por el mismo marcador.

Por su parte, Unión La Calera llega tras igualar sin goles ante Universidad de Concepción en el torneo, mientras que en la Copa viene de vencer por la mínima a Universidad de Chile, resultado que le permite depender de sí misma para acceder a las semifinales.

Formaciones de La Serena vs La Calera

Formación de La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Sebastián Díaz, Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio y Ángelo Henríquez. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Juan Manuel Requena, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Kevin Méndez, Yonathan Andía, Yerko Leiva, Bayron Oyarzo; Sebastián Sáez y Matías Campos López. DT: Martín Cicotello.

Así va la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga 2026