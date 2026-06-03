Datos Clave U Católica vs Estudiantes: 11 y 18 de agosto a las 20:30 horas Coquimbo vs Platense: 12 y 19 de agosto a las 18:00 horas Se define de local: Ambas llaves terminan en Chile

U Católica y Coquimbo tienen fechas y horas para sus duelos de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, a la que accedieron tras salir primeros de sus grupos, en buenas campañas de ambos elencos a nivel internacional.

La UC chocará contra Estudiantes de La Plata y los Piratas frente a Platense, elencos argentinos, en llaves que comenzarán en el país vecino y que terminarán en Chile. Todos los compromisos serán en la alrededor de la quincena de agosto.

¿Cuándo juega U Católica vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

La llave de U Católica ante Estudiantes de La Plata partirá en el estadio Jorge Luis Hirschi de Buenos Aires el martes 11 de agosto a las 20:30 horas, mientras que la revancha será siete días después en el Claro Arena.

Martes 11 de agosto : Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata, 20:30 horas

: Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata, 20:30 horas Martes 18 de agosto: Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica, 20:30 horas

¿Cuándo juega Coquimbo vs Platense por la Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido disputará por primera vez en su historia una confrontación de octavos de final en la Copa Libertadores, y lo hará ante Platense, equipo argentino que no se proyectaba entre los favoritos para avanzar, pero que terminó sorprendiendo.

Todo comienza el 12 de agosto en el estadio Ciudad Vicente López de Buenos Aires y concluye una semana después en Chile, aunque Conmebol no ha confirmado al estadio Francisco Sánchez Rumoroso, porque tiene menos de los 20 mil asientos que exigen para esta fase del torneo.

Mércoles 12 de agosto : Platense vs Coquimbo Unido, 18:00 horas

: Platense vs Coquimbo Unido, 18:00 horas Miércoles 19 de agosto: Coquimbo Unido vs Platense, 18:00 horas

📅 ¡El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/4deIL6mfMk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2026

¿Qué se juegan U Católica y Coquimbo?

U Católica y Coquimbo pueden meterse a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 si es que pasan sus llaves. Esa instancia del torneo no ha sido experimentada por un elenco nacional desde 2024 cuando Colo Colo accedió.

Antes de eso fue el mismo Cacique en 2018, mientras que para ir más atrás hay que remontarse a las campañas de 2010 y 2012 de U de Chile, elenco que incluso escaló hasta las semifinales.