El director técnico de U de Chile, Gustavo Álvarez, no se conforma pese a instalar a su equipo en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, con victoria por 2-1 ante Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

De hecho, el estratega dio a conocer lo que debe mejorar el equipo para sus próximos desafíos a nivel internacional y local.

🔥 Gustavo Álvarez no deja detalle al azar en U de Chile

En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez señaló: “Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como hoy, porque Alianza, sin controlar el trámite, con empuje emparejó el partido y nos alejó de su arco”.

“En el entretiempo ajustamos algunos detalles y el segundo tiempo empieza muy bien. Cuando un equipo está ganando, se tiene que defender, pero elijo defender cuando el rival tiene la pelota, pero con la pelota, darle valor”, añadió.

