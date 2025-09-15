Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra la U de Chile, y llegaron a esta instancia tras superar a Universidad Católica de Ecuador en octavos de final, pero lo hicieron sin contar con una de sus principales cartas: Pedro Aquino, el mundialista que llegó desde Santos Laguna en el último momento del mercado de pases.

La U, en tanto, llega con los tanques llenos tras golear 3-0 a Colo Colo en la Supercopa, un resultado que levantó la moral azul antes del viaje a Lima, pero los Íntimos buscarán sacar provecho de este nuevo refuerzo para abrochar la llave en casa.

⚽ Pedro Aquino, el as bajo la manga de Gorosito contra la U

El volante de 30 años que disputó el Mundial de Rusia 2018 llega como el refuerzo más esperado por la hinchada aliancista. Su experiencia internacional y su paso por la Selección Peruana lo convierten en una pieza clave para el esquema de Néstor Gorosito.

Aquino reemplaza directamente a Erick Noriega, quien emigró al Gremio de Brasil, y su incorporación se gestó en tiempo récord antes del cierre del libro de pases. El mediocampista llega a préstamo hasta mediados de 2026, con Alianza asumiendo solo el 35% de su salario.

La Roca, como es conocido en el medio peruano, trae consigo toda la experiencia de haber jugado en México durante varios años y la jerarquía de ser uno de los tres mundialistas que tiene Alianza Lima en su plantel, junto a Miguel Trauco y Paolo Guerrero.

🎯 ¿Cuándo y a qué hora se juega el partido entre Alianza Lima y la U de Chile?

El partido de ida se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, mientras que la vuelta será el 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que la U no puede usar su estadio por sanciones de Conmebol.

Con Pedro Aquino ya habilitado y la moral chilena por las nubes tras la Supercopa, esta llave promete ser uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.