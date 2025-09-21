La tensión entre Universidad de Chile y Alianza Lima se trasladó fuera de la cancha. A días de la revancha por Copa Sudamericana, ambos clubes protagonizan un enfrentamiento legal que ya sacude a Conmebol.

Primero, el club peruano acusó a la U de permitir que hinchas ingresaran al Estadio Alejandro Villanueva haciéndose pasar por prensa, poniendo en riesgo la seguridad del público. Sin embargo, la U reaccionó presentando una denuncia contra Alianza Lima.

⚽ La grave denuncia de la U de Chile contra Alianza Lima

Entre los cargos que presentaron en el Romántico Viajero, destacan el lanzamiento de fuegos artificiales frente al hotel de concentración, cánticos discriminatorios y banderas con fuertes insultos hacia la institución azul.

El abogado Marcelo Bee Sellares detalló que estos hechos violan varios artículos del Reglamento de Seguridad y del Código Disciplinario de Conmebol, lo que podría generar sanciones para el club peruano.

La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes "la perra de sudamerica" (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, discriminatorios (Art. 6, 15). #Sudamericana2025 pic.twitter.com/epqQuOM0d5 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) September 21, 2025

🔥 Una llave caliente dentro y fuera de la cancha

El episodio abre una nueva arista en la llave que se definirá en Chile. Esta nueva disputa promete que la revancha será tensa tanto dentro como fuera de la cancha.

El partido de vuelta entre Azules e Íntimos será este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, tras el 0-0 de la ida.