Datos Clave El escándalo: El periodista Coke Hevia reveló en el programa “Pauta de Juego” una denuncia por graves vínculos económicos entre un club de Primera y su barra. Las acusaciones: Según el testimonio, se acusa el pago a guardias para apagar cámaras, ingreso de pirotecnia y reuniones entre jugadores y barristas. El castigo: Los antecedentes ingresarán al canal de denuncias de la ANFP y, por reglamento, el equipo involucrado arriesga una durísima resta de puntos.

Justo cuando la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 llegó a su fin, un nuevo y mayúsculo escándalo sacude las bases del fútbol chileno. Lejos del césped y muy cerca de los tribunales deportivos, una grave denuncia amenaza con alterar por completo la tabla de posiciones a través de una severa resta de puntos. La acusación apunta directamente a los oscuros vínculos económicos entre un club de Primera División y su “barra brava”, una práctica penada drásticamente por el reglamento de la ANFP.

¿De qué trata la grave denuncia que amenaza con la resta de puntos?

La alarma la encendió el periodista Coke Hevia durante la emisión del programa radial Pauta de Juego, donde leyó en vivo los explosivos detalles de un testimonio que le hizo llegar el propio denunciante. Sin revelar aún el nombre de la institución implicada para resguardar la investigación, el comunicador destapó un modus operandi que tiene en vilo al campeonato.

“Nos vendían entradas de cortesía a la barra y nos dejan ingresar días antes para guardar pirotecnia. Se les paga a los guardias para que apaguen las cámaras, se convoca reuniones entre barras y jugadores, se hacen entrar piola a los barristas y se apagan las cámaras”, detalló Hevia al leer textual el mensaje de su fuente.

Pero la situación escaló a niveles insospechados cuando el periodista expuso las pruebas de las transacciones monetarias directas. En el relato, aclaró que la persona apuntada es “un funcionario de un club, que es el que maneja todo el menjunje con la barra”. Para probar el vínculo económico, reveló los mensajes de las transferencias: “Un millón… casi dos palos me has transferido. Bombos listos, mi rey”. Además, se acusó que ese mismo directivo “pagó plata por un lienzo en contra del jefe de seguridad”.

El inminente “escritoriazo” en la ANFP y el detalle de las infracciones

El impacto de esta revelación radica en que el financiamiento de los clubes a las barras está expresamente prohibido en el reglamento, con castigos que atacan el rendimiento deportivo de la institución. En palabras del propio Hevia, esta denuncia refleja “todo lo que hemos luchado para que no suceda”.

Lo más llamativo, según lo relatado en el programa, es que la motivación para destapar esta olla de grillos vino desde la propia galería: “los propios barristas se aburrieron del cabronaje de los clubes”.

Para entender la gravedad del caso que ingresará de manera anónima a la plataforma de la ANFP, este es el detalle de las infracciones que buscan sancionar:

Infracción denunciada Detalle revelado en Pauta de Juego Pago por lienzos Un funcionario pagó para instalar un mensaje contra el propio jefe de seguridad del club. Ingreso de pirotecnia Permitían a la barra entrar días antes del partido para esconder los fuegos artificiales. Apagón de cámaras Sobornos a guardias para desconectar el sistema de vigilancia e ingresar barristas de forma oculta. Transferencias de dinero Registros de envíos por “casi dos palos” para financiar bombos y otros elementos. Reuniones clandestinas Convocatorias a encuentros privados entre miembros de la barra y jugadores del plantel.

Ante la abrumadora cantidad de antecedentes que llegarán al Canal de Denuncia Interno de Quilín, el comunicador fue categórico sobre el destino del club y del funcionario, exigiendo que este último “nunca más” pise un estadio: “Esto significa escritoriazo, si estas son sanciones con puntos”. Ahora, la pelota está en la cancha de la ANFP.

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