En Colo Colo ya planifican la temporada 2026 con una prioridad clara: reforzar el plantel sin romper el chanchito. El directorio de Blanco y Negro asume que habrá salidas importantes y una de ellas podría ser la de Mauricio Isla, cuyo rendimiento no ha convencido y cuyo sueldo figura entre los más altos del equipo.

Ante ese escenario, el club trabaja en silencio para encontrar un lateral derecho que encaje en lo deportivo y, sobre todo, en lo económico. Óscar Opazo también podría dejar el Monumental, por lo que la búsqueda de un reemplazante tomó fuerza en las últimas semanas.

⚽ La apuesta silenciosa de Colo Colo

Según información de En Cancha, una de las opciones que más seduce en el Estadio Monumental es Matías Fernández, lateral de Independiente del Valle, quien finaliza contrato a fines de año. En el club ecuatoriano no tienen considerado renovarle, lo que abre una oportunidad que en Macul no quieren dejar pasar.

La gran ventaja es que Fernández podría llegar a costo cero, sin traspaso de por medio, y con un sueldo bastante inferior al de Isla. De hecho, en Ecuador percibe cerca de 23 millones de pesos mensuales, cifra que en Colo Colo consideran razonable para su estructura salarial.

🔥 Una opción que divide al directorio albo

Pese a lo atractivo del fichaje, el nombre de Matías Fernández no genera consenso total. Según el citado medio, los directores que representan al CSD Colo Colo mantienen reparos por una denuncia de violencia intrafamiliar en 2023, la cual aún no ha sido aclarada completamente.

Aun así, el interés del Cacique es real y en el entorno del jugador saben que las conversaciones podrían reactivarse pronto. Fernández, por su parte, ve con buenos ojos regresar al fútbol chileno y vestir una camiseta grande. “Sería un sueño”, reconoció tiempo atrás.

Desde Macul planean acercamientos con su representante antes de fin de año, buscando adelantarse a otros clubes. Si las negociaciones prosperan, Colo Colo podría concretar una de las jugadas más inteligentes del próximo mercado: reforzarse sin gastar un peso.