Datos Clave Revés judicial: El Tribunal de Apelación de Versalles ordenó la imputación formal y confirmó que existen pruebas suficientes para que el lateral enfrente un juicio penal por una denuncia de 2023. El relato de la víctima: La denunciante (de 24 años en ese entonces) asegura que el futbolista la agredió sexualmente en su domicilio tras conocerse por la red social Instagram. Descargo en plena Copa: Desde la concentración de su selección en Estados Unidos, el jugador rompió el silencio asegurando que es una “historia falsa” y que aguarda el proceso “con impaciencia”.

Mientras los ojos del planeta fútbol están posados en lo que ocurre dentro de la cancha en el Mundial 2026, un verdadero terremoto extradeportivo sacudió la concentración de la selección de Marruecos. A pocas horas de su trascendental duelo frente a Escocia por el Grupo C, la justicia francesa confirmó la peor noticia para su capitán y máxima figura, Achraf Hakimi. El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó tajantemente los recursos presentados por la defensa del lateral del Paris Saint-Germain y decretó que el futbolista deberá sentarse en el banco de los acusados para enfrentar un juicio penal como presunto autor del delito de violación.

¿De qué se le acusa a Achraf Hakimi y qué rol juega Mbappé?

El caso, que acaba de entrar en su etapa más crítica, se originó el 25 de febrero de 2023. Según los antecedentes del expediente revelados por la prensa europea, una joven de 24 años denunció haber sido agredida sexualmente en la casa del jugador, en la comuna de Boulogne-Billancourt, tras entablar contacto por redes sociales.

La denunciante declaró ante la policía que, pese a su resistencia y rechazo expreso, Hakimi abusó de ella hasta que logró liberarse de una patada.

Un detalle clave en la investigación, y que le da un tinte aún más mediático al caso, es la intervención de Kylian Mbappé. Según recogió la agencia EFE, el delantero del Real Madrid e íntimo amigo del marroquí fue interrogado por los investigadores. Aunque la defensa intentó usar su testimonio para respaldar la versión de Hakimi (quien asegura que solo hubo “besos consentidos”), las palabras del astro francés, donde relataba que su amigo le confesó haber tocado “partes íntimas” de la joven, terminaron siendo fundamentales para que la justicia decidiera enviar el caso a la fase oral.

La contundente respuesta del jugador: “Por fin podré hablar”

Con la inminencia del juicio y la presión de estar disputando un Mundial, Hakimi decidió romper el silencio a través de sus redes sociales, emitiendo un potente y emotivo descargo donde reafirmó su total presunción de inocencia.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’ (…) A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”, escribió el defensor.

Con un tono desafiante, el jugador sentenció: “Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad (…) Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

Por su parte, Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, aseguró a la cadena BFMTV que su clienta recibe la noticia con alivio y recalcó que este proceso busca “fisurar la fortaleza de la impunidad de delito de violencia sexual en el mundo del fútbol”.

Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa del Mundial 2026 y las repercusiones de este caso judicial.

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