Datos Clave No cumplió la FIFA: El entretiempo duró 27 minutos El show de mediotiempo: Se extendió por 12 minutos Se presentaron: Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

España y Argentina disputaron una vibrante final del Mundial 2026 en el estadio New York/New Jersey, con victoria para los europeos por 1-0. Más allá de lo deportivo, uno de los temas de esta jornada mundiales fue el debut del Show de Medio Tiempo, en el participaron Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira.

Una de las incógnitas de esta novedad en el fútbol es cuánto iba a durar el entretiempo, debido al perjuicio que podía generar en los jugadores. En la previa, la FIFA intentó dar tranquilidad a los hinchas al señalar que iban a ser 17 minutos. ¿Se cumplió?

El tiempo que duró el entretiempo de la final del Mundial 2026

El entretiempo de la final del Mundial 2026 duró 27 minutos con 18 segundos, por lo que no se cumplió lo que estipulo la FIFA. Si pensamos solo en el espectáculo, se extendió por 11 minutos y 42 segundos, algo similar a lo que habían dicho que iba a durar, con 11 minutos exactos.

Era previsible que esto pasaría. Cuando hubo presentación de medio tiempo en la Copa América 2024 se extendió por casi media hora.

¿Por qué se hizo el espectáculo de entretiempo de la final del Mundial 2026?

La idea es darle un tinte norteamericano al Mundial 2026, pero también sumar más público a la fiesta del fútbol, ya que hubo presencia de artistas muy masivos a nivel internacional, por lo que seguramente aumentó la cantidad de televisores, tablets y celulares prendidos para ver esta gran final.

De todas formas, hay que ver si sigue siendo compatible este formato con el fútbol, ya que ha funcionado bien en el fútbol americano, pero el balompié tiene otra dinámica más enfocada en lo deportivo.