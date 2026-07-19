Datos Clave Scaloni sigue en Argentina: Pero hasta el final de su contrato en diciembre de 2026 Después a evaluar: Reflexionará si continúa o no un período más Rompió en llanto: En la conferencia de prensa tras perder la final del Mundial 2026

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tomó una decisión sobre su continuidad tras la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, compromiso que se definió en el alargue en el estadio New York/New Jersey en Estados Unidos.

El estratega definió quedarse en la Albiceleste, pero puso un plazo que pondrá incertidumbre a su futuro en el elenco subcampeón del mundo, lo que obviamente generará ansiedad en los hinchas, que lo idolatran por lo hecho en los últimos dos Mundiales.

La decisión de Lionel Scaloni en Argentina tras el Mundial 2026

Lionel Scaloni se quedará hasta diciembre de 2026 en Argentina que es cuando se cumple su contrato. Después de eso, se sentará a conversar parta determinar si renueva por un ciclo más hasta el Mundial 2030 (con una Copa América entre medio en 2028) o si finaliza su periplo en los trasandinos.

“Hablaré con el presidente, ya más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré mi contrato y después veré. Siento la necesidad también de pensar”, señaló Scaloni en conferencia de prensa.

“No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, habrá que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar…”, añadió.

Llanto desconsolado de Scaloni tras perder la final del Mundial 2026

Tras estas declaraciones Lionel Scaloni rompió en llanto ante un aplauso de toda la prensa en la sala de conferencia.

“Estar en el lugar que estoy es estar en el lugar soñado por todos… En mi vida pensamos con el cuerpo técnico que íbamos a estar. Entonces para seguir, se necesitan un montón de cosas. Para volver a resetearse, para formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele en el alma. Lo siento”, continuó.