Datos Clave Lamine Yamal: Se quedó sin premios personales los ganadores: Rodri (mejor jugador), Pau Cubarsí (mejor jugador joven) y Unai Simón (mejor arquero) Argentina: Tampoco obtuvo reconocimientos individuales

Lamine Yamal se quedó sin conseguir premios individuales tras conquistar el Mundial 2026 con España, en una final muy ajustada con un resultado 1-0 frente a Argentina. El delantero de FC Barcelona no llegó a su mejor nivel en la cita planetaria y se quedó sin reconocimientos personales, pese a su tremenda valía como jugador.

Estaba claro que no iba a ser el mejor futbolista del torneo, por lo dicho, pero el premio a mejor jugador joven sorprendió que no se lo llevara, aunque el ganador lo tiene más que merecido.

¿Quiénes ganaron los premios de mejor jugador y mejor jugador joven del Mundial 2026?

Rodri se llevó el premio de mejor jugador, debido a su tremenda importancia en la mitad de la cancha de España y su increíble manejo del ritmo del gran juego de los europeos.

El mejor jugador joven fue Pau Cubarsí, de 19 años, quien fue inamovible en la defensa española y clave en el récord de los europeos de recibir apenas un gol en toda la Copa del Mundo.

¿Quién fue el mejor arquero del Mundial 2026?

El mejor arquero del Mundial 2026 fue Unai Simón de España, luego de apenas encajar un tanto en contra. El golero fue cuestionado en la previa de la cita planetaria, ya que todos pedían a David Raya por su tremenda campaña en Arsenal en la Premier y la Champions League, aunque el tiempo le dio la razón al técnico Luis de la Fuente.

Argentina también se quedó sin premios individuales en este Mundial 2026, pese a que Lionel Messi hizo méritos para ser considerado como el mejor jugador de la competición.