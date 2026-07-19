La prensa de España festejó con provocaciones a Argentina tras el triunfo de su selección en la final del Mundial 2026. En el país europeo molestaron las declaraciones previas que vinieron desde su rival y no tuvieron contemplación para dedicarle la victoria en duros términos a los sudamericanos.

Los dichos “picantes” fueron del prestigioso periodista Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito, asegurando que “no se gana hablando, se gana jugando”, añadiendo que su “imagen ha sido patética”.

¿Qué dijo la prensa de España por la victoria ante Argentina en el Mundial 2026?

La frase completa de Pedrerol en su editorial fue: “Hoy ha ganado el fútbol, ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal (según ellos, de Nico Williams en el primer tiempo suplementario) y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona, la segunda estrellita… Somos mejores, viva España”.

Luego se fue en picada: “Argentina no cae de pie, sobre todo por lo del final de (Leandro) Paredes agarrando del cuello a… Argentina ha hecho un buen Mundial, (Lionel) Messi ha hecho un buen Mundial, pero hoy Messi no ha aparecido. La imagen ha sido patética. La imagen de Argentina es patética“.

Por su parte, el también periodista Eduardo Aguirre expresó: “No existen. Futbolísticamente, España está dos o tres niveles por sobre Argentina, y ya está… El partido de hoy era para 4-0, era una superioridad. No ha habido ninguna sola opción por parte de Argentina, solo al final a la desesperada, pero habría sido una injusticia tremenda. Además, el mundo entero ha visto lo que ha pasado en el gol de Nico Williams”.

El gol de Nico Williams que apunta la prensa española

Nico Williams anotó en la primera parte del tiempo extra, pero el tanto fue anulado por una falta previa de un compañero a Nicolás Otamendi en el área de Argentina.

Para muchos en España no hubo infracción y debió validarse el gol, por lo que el triunfo de su selección debió pavimentarse con anterioridad, según ellos.