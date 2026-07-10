Datos Clave Chileno en el VAR: Juan Lara fue designado como AVAR para Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Undécimo partido: Es una de las mayores participaciones de un árbitro chileno en la historia de los Mundiales. Ganancias acumuladas: El juez suma cerca de 60 mil dólares en designaciones durante el torneo.

El arbitraje chileno tendrá una presencia clave en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: el juez Juan Lara fue designado por la FIFA para ser parte del VAR en el duelo de cuartos de final entre Argentina y Suiza, este sábado.

Lara, de 37 años, se ha transformado en uno de los árbitros de confianza del ente rector durante la cita planetaria. Su designación para este cruce será su undécimo partido en el torneo, un número que lo ubica entre los jueces con más participaciones en la fase del VAR de todo el Mundial, según registros oficiales de la FIFA.

¿Cómo llegó Lara a este partido?

El chileno debutó en el partido inaugural del certamen, como asistente del VAR en el México vs Sudáfrica, y desde ahí sumó otros siete encuentros en la fase de grupos y los dieciseisavos de final. En los octavos, fue parte de las decisiones que definieron los triunfos de Francia sobre Paraguay y de México sobre Inglaterra, en este último caso incluso como jefe del equipo de video.

¿Cuál es el rol exacto de Lara en Argentina vs Suiza?

Uno de peso, aunque de apoyo. Lara se desempeñará como AVAR (asistente del árbitro de video), no como el árbitro central ni como el único responsable del VAR, sino como parte del equipo que revisa las jugadas polémicas desde la cabina. Aun así, su presencia en un duelo de la magnitud de Argentina–Suiza confirma la confianza que la FIFA deposita en el juez chileno para los partidos más decisivos del Mundial.

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🇦🇷 Argentina vs Suiza 🇨🇭

A: João Pinheiro 🇵🇹

A1: Bruno Jesus 🇵🇹

A2: Luciano Maia 🇵🇹

4to: Drew Fischer 🇨🇦

5to: Micheal Barwegen 🇨🇦

VAR: Guillermo Pacheco 🇲🇽

AVAR: Juan Lara 🇨🇱

SVAR: Marco Di Bello 🇮🇹



SBVAR: Bram Van Driessche 🇧🇪

SBAVAR: Willy… pic.twitter.com/k39IozjKK9 — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 10, 2026

¿Qué significa este llamado para Chile?

Que el arbitraje nacional cotiza alto en la FIFA. Junto a Lara, otro juez chileno tuvo protagonismo en el torneo: Cristián Garay, que se transformó en el primer árbitro nacional en dirigir un partido de un Mundial en 12 años, tras Enrique Osses en Brasil 2014, cuando fue el central del duelo entre Canadá y Qatar. Con estas designaciones, Lara acumula ganancias cercanas a los 60 mil dólares en el torneo, cifra que seguirá creciendo tras su participación en los cuartos de final.