Datos Clave Jaminton Campaz: Amenazado en Colombia por perder un gol ante Suiza en el Mundial 2026 Pidió respeto: “Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, expresó No vuelve a Colombia: Por la preocupación debido a este amedrentamiento

Un futbolista de Colombia y su familia fueron amedrentados tras la eliminación en el Mundial 2026 a manos de Suiza por penales, el martes pasado en Vancouver. Se trata de Jaminton Campaz, quien fue apuntado por perderse un gol muy claro ante el elenco helvético.

El jugador decidió no volver a Colombia tras esta situación y entregó un potente mensaje en redes sociales.

El mensaje Jaminton Campaz tras ser amenazado en Colombia después del Mundial 2026

Jaminton Campaz emitió un comunicado y señaló: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, en medio de un largo mensaje.

La denuncia de amenaza vino por parte de un familiar del jugador: “¿De verdad un gol vale más que la tranquilidad de una familia? Lo verdaderamente vergonzoso es que una familia hoy tenga que vivir con miedo por culpa de personas que creen que insultar y amenazar los hace más hinchas”.

En el posteo de Campaz comentaó su compañero de Rosario Central como Ángel Di María: “Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El futbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero mucho bichinnnn”.

El recuerdo de Andrés Escobar aún duele en Colombia

El recuerdo de Andrés Escobar sigue sacando lágrimas en Colombia. El jugador cometió un autogol en el duelo contra el local Estados Unidos en el Mundial de 1994 y después fue asesinado en su país por el chofer de los hermanos Santiago y Pedro Gallón, vinculados al narcotráfico.

Este tema de las amenazas rememora este oscuro pasaje del fútbol colombiano, razón por la que han sido condenadas.