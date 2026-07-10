Datos Clave Récord Guinness de Mbappé: Es el jugador con más goles en fases finales de Mundiales ¿Cuántos lleva?: Acumula 12 tantos en 11 partidos Supera a: Pelé, Maradona, Messi y Cristiano

Kylian Mbappé ha tenido un Mundial 2026 de ensueño: el delantero es la gran figura de Francia, que ya está en semifinales, y sueña con llegar a su tercera final y ganar su segundo título, algo que pocos jugadores han hecho en la historia del balompié internacional.

El galo ha roto marcas en todo sentido, pero recientemente se ganó un Récord Guinness, algo que llega a engrandecer aún más su tremenda carrera a sus apenas 27 años.

¿Qué Récord Guinness ganó Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Kylian Mbappé se convirtió en el jugador con más goles en fases finales de Mundiales. Donatello lleva 12 anotaciones en apenas 11 partidos, marca que ningún jugador antes ha conseguido, ni siquiera los cuatro grandes de la historia Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los goles de Kylian Mbappé en los “mata-mata” de Mundiales:

Dos goles a Argentina en octavos de final de Rusia 2018

Un gol a Croacia en la final de Rusia 2018

Dos goles a Polonia en octavos de final de Qatar 2022

Tres goles a Argentina en la final de Qatar 2022

Dos goles a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Un gol a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

Un gol a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026

Los números de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Kylian Mbappé lleva ocho goles y ha entregado tres asistencias en seis partidos disputados en el Mundial 2026.

¿Cuando vuelve a jugar Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Kylian Mbappé vuelve a la cancha el martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile ante España en el estadio Dallas, duelo que definirá al primer finalista del Mundial 2026.