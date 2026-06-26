Datos Clave Cuándo empiezan: Los 16avos del Mundial 2026 se juegan del 28 de junio al 3 de julio. Dónde verlos: Los partidos van por señal abierta de Chilevisión y la app gratuita MiCHV. El primer plato: El lunes se podrá ver Brasil vs Japón a las 13:00 horas.

El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante y la buena noticia para los hinchas es que varios partidos se podrán ver de forma gratuita. Con la fase de grupos llegando a su fin en México, Canadá y Estados Unidos, ya empiezan a definirse los primeros cruces de los 16avos de final, la instancia que estrena la eliminación directa del torneo.

Estos partidos van por señal abierta de Chilevisión, que transmite el torneo en la televisión y también a través de su aplicación gratuita MiCHV. Los dieciseisavos arrancarán el lunes 29 de junio con dos platos fuertes por delante.

¿Qué selecciones ya están en los 16avos?

A falta de cerrar las últimas zonas, ya aseguraron su paso a la fase final selecciones como Argentina, Brasil, México, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Colombia, Uruguay, Ecuador, Noruega, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Costa de Marfil, Japón, Australia, Paraguay y Sudáfrica, entre otras. Los cupos que faltan y los ocho mejores terceros se definirán cuando termine la fase de grupos el sábado 27 de junio.

¿Qué cruces de 16avos ya están confirmados?

Más allá de la programación de Chilevisión, hasta ahora hay cuatro llaves con sus dos selecciones definidas. La primera en jugarse será Sudáfrica ante Canadá, el domingo 28 de junio en Los Ángeles. Le seguirán Brasil contra Japón y Países Bajos frente a Marruecos, ambos el lunes 29, y Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, el miércoles 1 de julio en San Francisco. El resto del cuadro se completará una vez que finalice la fase de grupos.

¿Qué partidos de los 16avos transmitirá Chilevisión?

Día Partido Hora (Chile) Sede Lunes 29 de junio Brasil vs Japón 13:00 Houston Lunes 29 de junio Países Bajos vs Marruecos 21:00 Monterrey Martes 30 de junio Noruega vs rival por definir Por confirmar Por confirmar Martes 30 de junio Francia vs rival por definir Por confirmar Por confirmar

El lunes 29 abrirán la programación dos platos fuertes: Brasil ante Japón desde Houston y Países Bajos frente a Marruecos en Monterrey. El martes 30 será el turno de Noruega y Francia, que aún esperan rival mientras se cierran los últimos partidos de la fase de grupos.

¿Dónde ver los partidos del Mundial gratis?

Todos estos encuentros se podrán seguir sin costo a través de la señal abierta de Chilevisión en la televisión, y también desde el celular o la tablet mediante la aplicación gratuita MiCHV. Los horarios corresponden a la hora de Chile y se irán confirmando a medida que la FIFA complete el cuadro de los 16avos.