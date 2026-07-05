Nunca falta: un chileno fue parte de las celebraciones de Noruega tras la gran victoria por 2-1 ante Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, siendo parte del tradicional Remo Vikingo que realiza después de cada partido.

La acción fue liderada por Erling Haaland en desde el campo de juego, seguido por sus compañeros y disfrutado por los fanáticos en las tribunas, donde había un compatriota nuestro.

¿Por qué había un chileno en el Remo Vikingo de Noruega en el Mundial 2026?

La razón de la presencia de un chileno en el Remo Vikingo no está clara, pero sí supimos que había uno porque se vio la bandera chilena en medio de la barra de Noruega, minutos después del triunfazo ante Brasil.

Esto se hizo viral en redes sociales, destacando la típica frase de nuestro país que “siempre hay un chileno” en todos lados.

¿Qué relación tiene Chile con la Selección de Noruega?

La única relación que actualmente tiene Chile con la Selección de Noruega es que Gabriel Suazo, capitán de La Roja, es compañero del arquero Orjan Nyland, quien fue figura ante Brasil. Alexis también estuvo con el golero la última temporada, esto ocurrió en Sevilla.

De todas formas, no tiene nada que ver esto con que haya una bandera chilena en los festejos del elenco escandinavo.