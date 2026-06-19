Datos Clave Autogol a favor: Estados Unidos se vio beneficiado por un gol en contra de Australia En 1994 también: Andrés Escobar lo hizo en la Selección de Colombia Terminó en tragedia: Asesinaron a Escobar en su país después del hecho

Estados Unidos convirtió rápidamente en su duelo ante Australia en el Mundial 2026 y lo hizo a través de un autogol de Cameron Burgess en los 11 minutos. Esta situación hace imposible no recordar la última vez que los norteamericanos se vieron beneficiados por un tanto en contra en una Copa del Mundo, ya que la situación terminó en tragedia.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 1994 en la una cita planetaria que también organizó ese país, aunque esa vez de forma solitaria. Se jugaba la segunda fecha del Grupo A del torneo y el colombiano Andrés Escobar marcó en su propia portería en los 35 minutos, abriendo la cuenta a favor de los locales y dejando complicados a los cafeteros, sobre quienes había grandes expectativas en esa competición, por la gran calidad de futbolistas que tenía en su plantel.

El compromiso terminó 2-1 a favor de los estadounidenses, debido a que Earnie Stewart aumentó en los 52′ y y Adolfo Valencia descontó en los 89′ para los sudamericanos.

¿Por qué terminó en tragedia el autogol de Andrés Escobar ante Estados Unidos?

El autogol no solo quedó en la cancha, sino que terminó con la vida de Andrés Escobar, ya que el 2 de julio del mismo año cuando Colombia ya estaba de vuelta en su país, eliminado en primera ronda del Mundial, el jugador fue trágicamente asesinado en Medellín.

El crimen fue cometido por un sujeto identificado como Humberto Muñoz Castro, quien era conductor de los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón, reconocidos narcotraficantes en el país colombiano, quienes increparon al jugador por su gol en contra en la Copa del Mundo, generándose una discusión que terminó con una triste tragedia.

Muñoz Castro fue condenado a 43 años en la cárcel por el hecho, pero salió el libertad en 2005 tras cumplir 21 años de su pena.

El hermano de Andrés Escobar dirigió a U de Chile

El hermano de Andrés Escobar, Santiago, fue director técnico de U de Chile en 2022, teniendo un corto paso de 13 partidos antes de ser despedido por malos resultados en el club.

Acumuló tres victorias, dos empates y ocho derrotas, con menos de un 30 por ciento de rendimiento, y cayendo de forma estrepitosa ante Colo Colo en el estadio Monumental por 2-1, en una campaña en que el club terminó luchando por escapar del descenso,