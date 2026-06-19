Datos Clave Dardo contra Neymar: “Lula” Da Silva dice que el jugador hace “teletrabajo” en el Mundial 2026 Baja ante Haití: El delantero no estará en el segundo duelo de la Canarinha en el torneo Rebelde lesión: Tiene un problema muscular en su pantorrilla derecha

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, demostró, medio en broma y medio en serio, que no está muy de acuerdo con la presencia de Neymar en el Mundial 2026, ya que aseguró que está haciendo “teletrabajo” en la cita planetaria.

El hecho se produjo en medio de una actividad de su agenda en la que le preguntó a un niño quien era su jugador preferido de la Canarinha, a lo que el pequeño respondió: “Neymar”. El Mandatario no se guardó nada y respondió: “Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo“, frase que reconoció después que sacó de un mensaje que recibió de internet.

¿Por qué “Lula” Da Silva dice que Neymar hace “teletrabajo”?

Resulta que Neymar llegó lesionado al Mundial 2026 y no pudo jugar el debut de Brasil ante Marruecos (1-1). Tampoco estará en el compromiso de este viernes frente a Haití y hay dudas de cara al duelo del miércoles ante Escocia en el cierre del Grupo D en la Copa del Mundo, ya que se trata de un rebelde problema muscular en la pantorrilla derecha.

Antes de que el DT Carlo Ancelotti oficializara su convocatoria se preveía que podía ocurrir esta situación, aunque da la impresión que el clamor popular y el aporte del jugador en el camarín, más allá de lo futbolístico, inclinaron la balanza para que fuera llamado al Scratch, pese a que su presencia está en entredicho en el torneo.

¿Cuándo juega Brasil en el Mundial 2026?

Brasil disputará su segundo partido en el Mundial 2026 este viernes a las 20:30 horas de Chile contra Haití, compromiso en el que buscará su primera victoria en la competición y a la vez acercarse a los dieciseisavos de final del torneo.

Luego deberá prepararse para el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas cuando tendrá el choque con Escocia.