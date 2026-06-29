Neymar fue el gran ausente en la heroica victoria de Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026. El astro de la Verdeamarela no sumó minutos ante Japón pese al complicado trámite que tuvo que sortear el equipo para acceder a los octavos de final.

Una vez terminado el compromiso, el entrenador del Scratch, Carlo Ancelotti, reveló que el atacante no jugó porque lo tenía considerado para la prórroga, instancia a la que no se llegó tras el agónico triunfo de Martinelli.

¿Por qué no jugó Neymar en el triunfo de Brasil?

En la entrevista post partido el director técnico del combinado sudamericano explicó el motivo por el que Neymar vio todo el encuentro ante los nipones desde la banca.

“Estaba esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él y le dije que, si no lográbamos empatar el juego, iba a entrar al minuto 60 o 65”, contó el entrenador italiano.

“Cuando logramos empatar el partido no quise modificar la estructura, porque el equipo tenía el control del juego”, argumentó Ancelotti.

Los números de Neymar en el Mundial 2026

Neymar ha visto poca acción en el Mundial 2026. Tras ganarse un puesto en la convocatoria de Carlo Ancelotti, el atacante del Santos sufrió una lesión que le impidió entrar en la citación de los dos primeros partidos de Brasil en la fase de grupos.

El delantero recién vio acción en el tercer cruce de la Copa del Mundo, donde el Scratch se impuso por 3-1 a Escocia. Allí, Ney jugó 14 minutos y no logró anotar ni entregar asistencias.

¿Contra quién juega Brasil en octavos del Mundial 2026?

Brasil espera rival en los octavos de final del Mundial 2026. En la llave de los dieciséis mejores de la Copa del Mundo 2026, la Verdeamarela enfrentará al vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

¿Cuándo juega Brasil?

Brasil jugará los octavos de final del Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey frente al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega. Quien resulte vencedor accederá a los cuartos de final de la cita planetaria.